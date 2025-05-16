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Вопреки годам: 80-летний профессор показывает молодежи, как надо тренироваться

3:02
Спорт

В свои 80 лет профессор Уэльского университета Тринити-Сент-Дэвид, доктор Питер Герберт, продолжает вдохновлять мир своими спортивными достижениями и демонстрирует, что возраст — это не преграда для выдающихся результатов.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

Всемирно известный эксперт в области фитнеса и науки, Герберт готовится принять участие в одном из самых сложных фитнес-испытаний — HYROX, которое пройдет на стадионе "Принципалити" в Кардиффе 31 мая 2025 года. Он выступит в возрастной категории 80+, установив новый стандарт для участников этой категории, сообщает nation.cymru.

Во время тренировок Герберт уже превзошел многих спортсменов из группы 70+ благодаря своей исключительной физической форме, решимости и последовательности. Несмотря на замену колена, он лишь незначительно изменил свою программу, продолжая удивлять результатами. На данный момент он, возможно, самый возрастной участник, завершивший все этапы HYROX, и его достижения продолжают вдохновлять других.

"Если я справлюсь с этим вызовом, я надеюсь, что это станет сигналом для всех: приверженность здоровому образу жизни и поддержание физической активности доступны каждому. Возраст не должен быть препятствием: жизненную силу можно выбирать и развивать каждый день", — сказал Герберт.

HYROX — это уникальное фитнес-событие, сочетающее функциональные силовые упражнения и бег на выносливость. Оно открыто как для профессиональных спортсменов, так и для любителей фитнеса, что делает его одним из самых инклюзивных соревнований в мире.

Участники HYROX проходят 8 забегов по 1 км, после каждого из которых следуют функциональные тренировочные станции: SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Wide Jumps, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges и Wall Balls. Это испытание требует не только силы, но и выносливости, и каждый год привлекает участников со всего мира.

Питер Герберт — легенда валлийского фитнес-сообщества. Он тренировал элитных спортсменов, включая сборную Уэльса по регби и команду "Скарлетс", и внес значительный вклад в развитие спорта. Недавно он побил мировой рекорд по гребле Concept2 в свой 80-й день рождения, улучшив результат на 0,5 секунды.

Кроме того, доктор Герберт активно занимается научной деятельностью, исследуя высокоинтенсивные тренировки для пожилых людей. Его работы получили признание в таких изданиях, как The Times, и внесли значительный вклад в спортивную науку.

Приверженность доктора Герберта здоровому образу жизни, научным исследованиям и высокой производительности в любом возрасте служит ярким примером для всех нас.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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