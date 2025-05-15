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Жир на животе сдаётся: 6 шагов к плоскому животу от фитнес-гуру

2:36
Спорт

Многие люди, занимающиеся спортом, но не достигшие желаемой формы, задаются вопросом, как избавиться от жира на животе. Однако не существует чудодейственного метода для локального сжигания жира. Основной принцип избавления от жира на животе или любой другой части тела — это создание дефицита калорий и увеличение расхода энергии. Существует несколько стратегий, которые могут помочь в достижении этой цели.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

С помощью диетолога, физиолога и фитнес-тренера Дани Борхеса авторы портала Sport Life выделили шесть эффективных методов для избавления от жира на животе:

  1. Комплексные тренировки. Важно тренировать все группы мышц, чтобы избежать дряблости и нарастить мышечную массу. Регулярные тренировки помогут укрепить тело и улучшить физическую форму.
  2. Контролируемый дефицит калорий. Для снижения уровня жира в организме необходимо создать отрицательный энергетический баланс, то есть потреблять меньше калорий, чем вы сжигаете. Однако важно делать это постепенно и не слишком резко.
  3. Упражнения на пресс. Хотя упражнения на пресс не сжигают жир напрямую, они помогают укрепить мышцы под слоем жира. Это делает их более рельефными, когда вы начинаете худеть. Рекомендуется выполнять приседания для стабилизации корпуса и предотвращения травм. Приседания следует делать два-три раза в неделю, по три-четыре подхода и три-пять упражнений за тренировку.
  4. Увеличение потребления белка. Белки играют важную роль в любой диете. Они помогают поддерживать мышечную массу и имеют высокий термический эффект, то есть вы тратите калории на их переваривание и усвоение. Кроме того, белки обеспечивают чувство сытости.
  5. Развитие мышечной массы перед сушкой. Перед тем как начать процесс сушки, важно иметь хорошо развитые мышцы под слоем жира. Это поможет выделить рельеф тела.
  6. Сочетание кардио, диеты и силовых тренировок. Силовые тренировки способствуют наращиванию мышечной массы и имеют эффект EPOC, который продолжает сжигать калории в течение 24 часов после тренировки. Это отличается от кардио, которое сжигает калории только во время тренировки. Важно сочетать кардио с силовыми тренировками и диетой для достижения лучших результатов.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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