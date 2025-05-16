Фитнес как антистресс: 5 способов тренироваться так, чтобы мозг тоже радовался

Физические упражнения — это не только про форму. Это мощный инструмент для психического здоровья. Но многие всё ещё отделяют фитнес от эмоционального благополучия. Напрасно.
Движение влияет на мозг через блуждающий нерв: он соединяет мозг, сердце, дыхание и пищеварение. Если вы дышите глубоко и осознанно, активируется парасимпатическая система — ваше тело успокаивается, мысли становятся яснее, уровень стресса падает.
Но если вы носитесь по залу на автомате, не чувствуя себя, эффект может быть обратным: всплеск кортизола, выгорание, усталость. Поэтому лучше тренироваться не больше, а умнее. Вот как превратить спорт в практику заботы о себе:
2 силовые, 2 дыхательных или пилатес, 1 день отдыха, 2 смешанных дня. Но главное — слушать себя и двигаться с осознанностью. Именно так фитнес начинает работать и на тело, и на разум.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.