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Фитнес как антистресс: 5 способов тренироваться так, чтобы мозг тоже радовался

2:12
Спорт

Физические упражнения — это не только про форму. Это мощный инструмент для психического здоровья. Но многие всё ещё отделяют фитнес от эмоционального благополучия. Напрасно.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

Движение влияет на мозг через блуждающий нерв: он соединяет мозг, сердце, дыхание и пищеварение. Если вы дышите глубоко и осознанно, активируется парасимпатическая система — ваше тело успокаивается, мысли становятся яснее, уровень стресса падает.

Но если вы носитесь по залу на автомате, не чувствуя себя, эффект может быть обратным: всплеск кортизола, выгорание, усталость. Поэтому лучше тренироваться не больше, а умнее. Вот как превратить спорт в практику заботы о себе:

Дышите осознанно

  • Перед тренировкой: диафрагмальное дыхание.
  • Во время упражнений: выдох на усилие, вдох на расслаблении.
  • После: длинные выдохи (вдох на 4, выдох на 8 счётов), чтобы восстановить нервную систему.

Добавьте мобильность

  • Упражнения на подвижность (например, скручивания и растяжки бёдер) с дыханием не только улучшают осанку, но и возвращают телесную осознанность. Это важно и для тела, и для нервной системы.

Чередуйте нагрузки

  • Силовые тренировки полезны, но нужны и спокойные дни: прогулки, йога, дыхательные практики. Это поддерживает баланс и предотвращает перегруз.

Присутствуйте в моменте

  • Следите за техникой, темпом, ощущениями. Не просто выполняйте повтор — ощущайте, что делает ваше тело. Это снижает риск травм и даёт ментальную ясность.

Проверяйте себя

  • Перед и после тренировки задавайте себе вопрос: "Что мне нужно — успокоиться или зарядиться?" Ответ поможет выбрать подходящий формат занятия.

Формула на неделю

2 силовые, 2 дыхательных или пилатес, 1 день отдыха, 2 смешанных дня. Но главное — слушать себя и двигаться с осознанностью. Именно так фитнес начинает работать и на тело, и на разум.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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