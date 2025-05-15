Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как за лето избавиться от жира на животе: 5 шагов, которые точно сработают
Природный рай Коста-Рики: Плайя-Чикита и её неизведанные красоты
Можно ли стирать обувь в стиральной машине? Да — но только если ты знаешь это правило
Астана и Лекарство из мусора: как отходы превращают в полезные препараты
Тайна затонувшего судна: что скрывало морское дно у Южной Австралии
Как старый бензин может превратить ваш двигатель в песочницу — не рискуйте
Давно так не смеялась: Мизулина ответила на угрозы Гасанова
Спрос падает, продажи растут: парадокс Tesla в цифрах
Когда нет времени — готовьте Выручалочку: необыкновенно простой рецепт, который пригодится

Тело помнит спокойствие: как дышать так, чтобы тревога ушла сама

3:23
Спорт

Кажется, мы дышим "на автомате". Но стоит оказаться в состоянии тревоги, как дыхание сбивается, становится поверхностным и быстрым. В такие моменты организм получает меньше кислорода, мозг "запотевает", тревожность усиливается. Именно поэтому дыхательные упражнения — простой, но мощный способ вернуть себе спокойствие.

Женщина грызет ногти
Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина грызет ногти

Эксперт по дыхательным практикам Джейми Клементс рекомендует 4 упражнения, которые помогут справляться с тревогой и напряжением. Всё, что вам нужно — это 10-12 минут в день и ваше дыхание. Делайте эти практики регулярно, и через четыре недели вы заметите результат.

Осознанное дыхание: начните с простого

Это базовая техника, с которой стоит начинать каждому. Она помогает восстановить связь с дыханием и учит дышать глубоко и спокойно.

Как выполнять

  • Сядьте или лягте, положите одну руку на грудь, другую — на живот. Просто наблюдайте: дышите ли вы грудью или животом? Поверхностно или глубоко?
  • Затем перейдите к дыханию животом: вдох на 4 счёта через нос, живот поднимается; выдох на 4 счёта через нос — живот опускается. Делайте 6-10 таких дыханий в минуту, мягко и без усилий.

Когда использовать

  • В любой момент — перед сном, в пробке, в перерыве на работе. Эта техника помогает "перезагрузиться" и подготовить тело к другим дыхательным практикам.

Удлинённый выдох: мгновенный антиволнователь

Это упражнение особенно эффективно в пиковые моменты стресса.

Как выполнять

  • Вдохните через нос на 4 счёта. Затем выдохните через рот на 6-8 счётов, как будто выдуваете воздух сквозь соломинку. Повторите несколько раз, пока не почувствуете, что тревога уходит.

Когда использовать

  • Во время ссор, перед важными встречами или в моменты паники. Удлинённый выдох активирует нервную систему покоя — и помогает вернуть контроль.

Зарядка для мозга: энергичное дыхание

Когда клонит в сон, а сосредоточиться не получается — это ваш инструмент.

Как выполнять

  • Дышите коротко и быстро через нос — 20-30 вдохов подряд (примерно по одному в секунду), затем глубокий вдох и спокойный выдох. Повторите 2-3 раунда.

Когда использовать

  • Утром, перед совещанием или в середине дня, когда мозг уходит в режим "энергосбережения".

Осознанное связанное дыхание: глубже, чем просто расслабление

Это техника для эмоциональной разгрузки и переосмысления.

Как выполнять

  • Лягте удобно, начните дышать ритмично и без пауз — вдох и выдох соединены. Используйте музыку или внутренний настрой. Практикуйте 10-20 минут.

Когда использоват

  • Когда вы чувствуете, что застряли в мыслях, в напряжении или переживаниях. Это дыхание помогает освободить эмоции и заглянуть глубже в себя.

Вывод: Регулярная дыхательная практика — это не мистика, а реальный способ вернуть спокойствие и восстановить энергию. Всего 10 минут в день могут кардинально изменить ваше самочувствие.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Еда и рецепты
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане Аудио 
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Последние материалы
Тело помнит спокойствие: как дышать так, чтобы тревога ушла сама
Спрос падает, продажи растут: парадокс Tesla в цифрах
Когда нет времени — готовьте Выручалочку: необыкновенно простой рецепт, который пригодится
Столовая СССР: как готовили плов по ГОСТу 1982 года
Коровы едят по-новому, а мы пробуем другой сыр: что стоит за переменами
Самый стрессовый город Британии: считался самым доброжелательным, а оказался на грани
Погрузитесь в тайны Тосканы: эксклюзивный доступ в исторические особняки на один день
Что значит иметь много растений дома с точки зрения психологии
Прощайте, мешки под глазами: 2 крема и 2 простых шага к преображению
Как ИИ меняет профессии: ваш карьерный план на ближайшие годы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.