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Не бойтесь двигаться: упражнения, которые спасают суставы при артрите

2:11
Спорт

Слово "остеоартрит" пугает многих: хрящи стираются, движения даются с трудом, а боль становится постоянным спутником. Но есть и хорошие новости — даже с таким диагнозом можно и нужно двигаться. Главное — правильно выбрать вид спорта.

Плавание в бассейне
Фото: flickr.com by JD Lasica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плавание в бассейне

Что такое остеоартрит и как с ним жить

Это не приговор, а возрастная особенность: суставы изнашиваются, хрящи теряют эластичность. Почти каждый второй рискует столкнуться с остеоартритом коленей — шанс составляет 44,7%. Симптомы бывают разными: от лёгкой скованности до потери подвижности. Но болезнь можно обмануть — умеренная физическая активность укрепляет тело и снижает боль.

Почему спорт — это не враг, а союзник

Регулярные и мягкие тренировки улучшают гибкость, поддерживают мышечный корсет и даже восстанавливают координацию. Главное — выбрать вид спорта, который не навредит. Надин Гарсия, создательница методик Postural Ball и Stretch Flow, назвала два безопасных варианта, которые отлично подходят людям с проблемными суставами.

Аквагимнастика — поддержка без нагрузки

Упражнения в бассейне снимают до 70% веса с суставов. Это значит — минимум боли и максимум пользы. Тренироваться стоит 2-3 раза в неделю, задействуя мышцы-стабилизаторы. Не любите воду? Используйте гантели или эластичные ленты, но только под контролем специалиста по адаптивной физкультуре или физиотерапевта.

Тайцзи — гимнастика, которая лечит

Это китайское "медитативное" искусство движения помогает мягко разогнать скованность и "смазать" суставы. Его рекомендуют тем, кто хочет чувствовать своё тело и уменьшить боль. Занимайтесь 2-3 раза в неделю, чередуя с сеансами растяжки по 30-45 минут — и вы почувствуете результат.

Вывод: даже при остеоартрите движение — не табу. Главное — найти те практики, что работают на ваше здоровье, а не против него.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον "кость" + ἄρθρον "сустав"), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз - дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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