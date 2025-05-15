Домофоны Челябинска прорвались в плей-офф: почему болельщики Металлурга в шоке

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В Челябинске — хоккейный ажиотаж: город болеет за свой "Трактор" в финале Кубка Гагарина. И болеет буквально всем — даже домофонами. Провайдер "Интерсвязь" включил на "умных" устройствах голосовую кричалку:

Фото: commons.wikimedia.org by Monoklon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Домофон Dom.Ru

"Шайбу, шайбу, "Трактор"!".

Такой подход понравился не всем — особенно в соседнем Магнитогорске.

Громко, неожиданно — и не в том городе

Сообщение от провайдера появилось в соцсетях, и комментарии тут же разделились:

"Только "Трактор", только победа!" — радостно отозвалась Ирина.

"А если я не фанат хоккея, зачем мне это?" — недоумевает Кира.

"Почему в Магнитогорске звучит кричалка за "Трактор"? У нас вообще-то "Металлург"!" — возмутился Евгений.

Как объяснили позже, в Магнитогорске включение чужой кричалки произошло по технической ошибке. Проблему уже устранили: теперь местные болельщики могут спокойно дышать — и поддерживать свою команду. Та, правда, выбыла из текущего розыгрыша Кубка в первом раунде.

Хоккейная лихорадка

В Челябинске тем временем идёт настоящая хоккейная мобилизация: фан-зона работает в парке Гагарина, на больших экранах транслируют каждый матч. Люди собираются тысячами — поддержка "Трактора" звучит не только на стадионе, но теперь и в подъездах.

Второй матч финальной серии — уже сегодня, в 21:00 по местному времени.

Уточнения

Домофо́н - устройство селекторной связи, с помощью которого можно вызвать от входной двери многоквартирного дома какую-либо квартиру; для других зданий: вызвать от внешнего входа внутреннее помещение.

