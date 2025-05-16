Иногда это спасает результат: что съесть до и после тренировки

Хотите прокачать мышцы, но чувствуете, что на тренировках не хватает энергии? Возможно, вы недооцениваете роль углеводов в спортивном питании. Хотя чаще всего на слуху протеин и витамины, именно углеводы дают организму необходимое топливо для работы.
Организм накапливает энергию двумя способами:
Если печеночный гликоген питает органы и мозг, то мышечный — источник энергии для физической активности. На силовых тренировках он расходуется быстро, и если запасы истощаются — падает выносливость, а вместе с ней и эффективность занятий.
Углеводы бывают:
Для спортсменов предпочтительнее сложные углеводы — они надолго насыщают и подходят для основного приема пищи. Но и простые незаменимы в нужный момент — например, перед или сразу после тренировки.
За 2-3 часа до занятий:
Подойдут макароны из твёрдых сортов, гречка или овсянка — максимум 4 г углеводов на 1 кг веса.
За 1-1,5 часа:
Выбирайте что-то легкое — банан, тост из цельнозернового хлеба, немного картофеля. Примерная доза — 1 г углеводов на 1 кг веса.
Важно: перед тренировкой избегайте жирной еды — она переваривается медленно и вызывает тяжесть.
После часа интенсивных упражнений начните пить изотоники с 6-8% углеводов — по 1-2 глотка каждые 5-7 минут. Это поможет сохранить темп и не перегореть.
А вот после тренировки открывается анаболическое окно — шанс восполнить запасы энергии. Лучше всего в этот час съесть углеводы, даже если это будут сладости. Белки в этот момент организм тоже может переработать в гликоген — а это потеря ценного материала для роста мышц.
Если аппетита нет, поможет гейнер — белково-углеводный напиток, который насытит и поможет восстановиться.
Углеводы не строят мышцы, но дают энергию, без которой тренировки невозможны. А вот за рост и восстановление отвечают белки. Поэтому сбалансированное питание — основа спортивного прогресса.
Углеводное окно (анаболическое окно, белково-углеводное окно) — это термин из силового тренинга, описывающий условный период после физической тренировки, в течение которого организм наиболее чувствителен к усвоению нутриентов (прежде всего, белков и углеводов).
Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
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