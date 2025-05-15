Ошибка, из-за которой у вас нет пресса и болит спина: её совершают 90% людей

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Вы регулярно тренируетесь, делаете скручивания, планку, берёте вес — а кубики так и не появляются? Боли в пояснице дают о себе знать всё чаще, а осанка будто только ухудшается? Персональный тренер и фитнес-эксперт Стефани Мансур уверена: всё дело в том, что вы не активируете мышцы кора.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

Это не просто техническая ошибка — это главная причина, почему даже самые усердные тренировки могут не давать никакого эффекта.

Ошибка №1 в зале, которую совершают даже опытные

"Самая распространённая ошибка, которую я вижу в спортзалах — люди не задействуют корпус, не втягивают пупок к позвоночнику", — говорит Мансур.

Даже при работе с весом, во время приседаний, выпадов, становой тяги и других силовых движений большинство забывает про активацию мышц живота. А между тем, именно это даёт телу устойчивость, защищает спину и помогает правильно распределять нагрузку.

Что такое "включить корпус" и зачем это вообще нужно

Активация кора — это задействование глубокой поперечной мышцы живота, своего рода внутреннего пояса, который поддерживает позвоночник изнутри. Когда вы включаете эту мышцу, тело становится сильнее, устойчивее, меньше рискует получить травму.

Кроме того, включённый корпус — это основа хорошей осанки и сильного пресса. Без этой связи с мышцами живота все ваши упражнения теряют эффективность.

Простое упражнение, которое изменит ваше тело

Если вы пока не умеете чувствовать активацию пресса, начните с малого. Самый простой способ научиться — наклон таза. Лягте на спину, согните колени, поставьте стопы на пол. Ваша поясница может немного отрываться от поверхности — это нормально.

Теперь представьте, что хотите прижать её к полу, для этого нужно немного наклонить таз и одновременно втянуть живот — как бы направить пупок к позвоночнику. Задержитесь в этом положении на 5-10 секунд. Это и есть активация кора — не внешняя, а внутренняя сила, которая делает тело крепким и собранным.

Делайте это перед каждой тренировкой — и увидите разницу

Стефани Мансур советует выполнять наклон таза перед каждой тренировкой. Это занимает буквально минуту, но запускает правильный мышечный паттерн. Кор начинает "включаться" автоматически, упражнения становятся эффективнее, а риск травмы — заметно ниже.

Вы не просто начинаете тренироваться правильно — вы учите своё тело двигаться осознанно. А результаты не заставят себя ждать, пишет TODAY.com.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

