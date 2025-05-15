Йога против тревоги: 4 позы, которые работают лучше любых таблеток

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Тревога — это естественная реакция на стресс, но когда она становится постоянным фоном, даже простые задачи могут показаться непреодолимыми. Вместо того чтобы полагаться на медикаменты, обратитесь к древней практике йоги: она помогает успокоить ум, снизить уровень гормонов стресса и вернуть телу ощущение устойчивости.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Занятие по йоге

Основатель школы Akshar Yoga Kendraa Гималайский сиддха Акшар делится четырьмя простыми асанами и дыхательной практикой, которые помогают справиться с тревожностью — без таблеток и побочных эффектов, пишет газета Hindustan Times.

1. Баласана — поза ребёнка

Эта асана известна как поза отдыха и отлично подходит для возвращения в ресурсное состояние. Она помогает снять эмоциональное напряжение и глубоко расслабить тело.

Встаньте на колени и сядьте на пятки.

Вдохните, вытяните руки вверх.

На выдохе опуститесь корпусом вперед, лоб положите на коврик.

Руки можно вытянуть вперёд или положить вдоль тела.

Держите таз на пятках и не округляйте спину.

2. Адхо Мукха Шванасана — собака мордой вниз

Эта поза помогает справиться с тревогой и даже симптомами депрессии. Она мягко растягивает всё тело, улучшает кровообращение и успокаивает ум.

Начните с наклона вперёд (Падхастхасана), затем отведите ноги назад.

Поднимите бедра, сформировав "перевернутую V".

Постарайтесь опустить пятки к полу.

Сохраняйте взгляд на пальцах ног и дышите глубоко.

3. Пасчимоттанасана — наклон вперёд сидя

Одна из лучших асан для снятия психоэмоционального напряжения. Работает как "антистресс" и помогает вернуть контроль над дыханием.

Сядьте в Дандасану (ноги вытянуты вперёд).

На вдохе вытяните руки вверх, вытяните позвоночник.

На выдохе наклонитесь к ногам, стремясь опустить живот и грудь к бёдрам.

Старайтесь дотянуться до стоп, не округляя спину.

Задержитесь на 5-10 дыхательных циклов.

4. Сиддхохум Крия — практика силы и баланса

Эта техника — не асана, а крия, направленная на внутреннюю стабильность и энергию. Она помогает "перезапустить" нервную систему и обрести внутреннее спокойствие.

Самастхити — встаньте прямо, руки по бокам, найдите точку внутреннего баланса.

Пранам — мысленно поприветствуйте пространство и энергию вокруг вас.

Молитва — поднимите руки к небу, откройтесь потоку.

Прием — вытяните руки вперёд, оставаясь в неподвижности.

Благодарность — положите руки на сердце, поблагодарите себя и мир.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

