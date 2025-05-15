Йога против тревоги: 4 позы, которые работают лучше любых таблеток

Тревога — это естественная реакция на стресс, но когда она становится постоянным фоном, даже простые задачи могут показаться непреодолимыми. Вместо того чтобы полагаться на медикаменты, обратитесь к древней практике йоги: она помогает успокоить ум, снизить уровень гормонов стресса и вернуть телу ощущение устойчивости.
Основатель школы Akshar Yoga Kendraa Гималайский сиддха Акшар делится четырьмя простыми асанами и дыхательной практикой, которые помогают справиться с тревожностью — без таблеток и побочных эффектов, пишет газета Hindustan Times.
Эта асана известна как поза отдыха и отлично подходит для возвращения в ресурсное состояние. Она помогает снять эмоциональное напряжение и глубоко расслабить тело.
Эта поза помогает справиться с тревогой и даже симптомами депрессии. Она мягко растягивает всё тело, улучшает кровообращение и успокаивает ум.
Одна из лучших асан для снятия психоэмоционального напряжения. Работает как "антистресс" и помогает вернуть контроль над дыханием.
Эта техника — не асана, а крия, направленная на внутреннюю стабильность и энергию. Она помогает "перезапустить" нервную систему и обрести внутреннее спокойствие.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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