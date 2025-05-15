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Йога против тревоги: 4 позы, которые работают лучше любых таблеток

2:52
Спорт

Тревога — это естественная реакция на стресс, но когда она становится постоянным фоном, даже простые задачи могут показаться непреодолимыми. Вместо того чтобы полагаться на медикаменты, обратитесь к древней практике йоги: она помогает успокоить ум, снизить уровень гормонов стресса и вернуть телу ощущение устойчивости.

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

Основатель школы Akshar Yoga Kendraa Гималайский сиддха Акшар делится четырьмя простыми асанами и дыхательной практикой, которые помогают справиться с тревожностью — без таблеток и побочных эффектов, пишет газета Hindustan Times.

1. Баласана — поза ребёнка

Эта асана известна как поза отдыха и отлично подходит для возвращения в ресурсное состояние. Она помогает снять эмоциональное напряжение и глубоко расслабить тело.

  • Встаньте на колени и сядьте на пятки.
  • Вдохните, вытяните руки вверх.
  • На выдохе опуститесь корпусом вперед, лоб положите на коврик.
  • Руки можно вытянуть вперёд или положить вдоль тела.
  • Держите таз на пятках и не округляйте спину.

2. Адхо Мукха Шванасана — собака мордой вниз

Эта поза помогает справиться с тревогой и даже симптомами депрессии. Она мягко растягивает всё тело, улучшает кровообращение и успокаивает ум.

  • Начните с наклона вперёд (Падхастхасана), затем отведите ноги назад.
  • Поднимите бедра, сформировав "перевернутую V".
  • Постарайтесь опустить пятки к полу.
  • Сохраняйте взгляд на пальцах ног и дышите глубоко.

3. Пасчимоттанасана — наклон вперёд сидя

Одна из лучших асан для снятия психоэмоционального напряжения. Работает как "антистресс" и помогает вернуть контроль над дыханием.

  • Сядьте в Дандасану (ноги вытянуты вперёд).
  • На вдохе вытяните руки вверх, вытяните позвоночник.
  • На выдохе наклонитесь к ногам, стремясь опустить живот и грудь к бёдрам.
  • Старайтесь дотянуться до стоп, не округляя спину.
  • Задержитесь на 5-10 дыхательных циклов.

4. Сиддхохум Крия — практика силы и баланса

Эта техника — не асана, а крия, направленная на внутреннюю стабильность и энергию. Она помогает "перезапустить" нервную систему и обрести внутреннее спокойствие.

  • Самастхити — встаньте прямо, руки по бокам, найдите точку внутреннего баланса.
  • Пранам — мысленно поприветствуйте пространство и энергию вокруг вас.
  • Молитва — поднимите руки к небу, откройтесь потоку.
  • Прием — вытяните руки вперёд, оставаясь в неподвижности.
  • Благодарность — положите руки на сердце, поблагодарите себя и мир.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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