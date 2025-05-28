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Хотите в старости быть здоровым и активным? Узнайте, как теннис может изменить вашу жизнь

1:45
Спорт

Теннис — динамичный и увлекательный вид спорта, стал отличным вариантом для пожилых людей, желающих защитить свое тело от падений и сохранить мышечную массу.

Ракетка и мячи для большого тенниса
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ракетка и мячи для большого тенниса

Недавние исследования Папского католического университета Параны (PUC-PR) показывают, что регулярные занятия теннисом могут принести много пользы для здоровья пожилых людей.

Исследование, проведенное PUC-PR, показало, что пожилые люди, регулярно играющие в теннис, способны поддерживать скорость мышечной реакции на уровне, аналогичном показателям молодых людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

Это говорит о том, что спорт может помочь замедлить физические потери, характерные для старения.

Кроме того, теннис способствует укреплению мышц и улучшению равновесия, что является решающим фактором в предотвращении травм и падений.

Теннис — вид спорта, предполагающий интенсивные и разнообразные движения, являющийся прекрасной аэробной тренировкой. Во время матча игрокам приходится бегать, прыгать и бить по мячу, что приводит к значительному увеличению расхода калорий. Такая интенсивная физическая активность помогает поддерживать активный обмен веществ, способствуя контролю веса и здоровью сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, теннис требует четкой координации движений и быстрой реакции, что стимулирует нервную систему и повышает ловкость. Регулярные занятия этим видом спорта также укрепляют опорно-двигательный аппарат, поскольку повторяющиеся движения и перемещения по корту задействуют мышцы как рук, так и ног.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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