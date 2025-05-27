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Тренироваться в джинсах — это безумие или стильно? Вот что говорят эксперты

1:54
Спорт

Ношение джинсов в спортзале можно рассматривать как выбор стиля или даже проявление индивидуальности. Во многих случаях этот наряд выбирают люди, которые выделяются своей уверенностью и опытом, не заботясь об устоявшихся нормах.

Мужчина идёт по коридору
Фото: unsplash.com by Фаррел Нобель, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина идёт по коридору

Кроме того, тренировки в той одежде, которую вы уже носите, имеют определенный практичный смысл, особенно для тех, кому необходимо вписать тренировки в плотную программу.

Одна из причин выбора джинсов — практичность. Для многих идея переодеться ради быстрой тренировки не имеет смысла. Это особенно актуально для тех, кто тренируется дома или по плотному графику. Кроме того, деним обладает прочностью, с которой не может сравниться большинство современных спортивных костюмов: он устойчив к разрывам и износу.

Другим фактором являются ностальгия и простота. До того, как специализированная спортивная одежда стала популярной, люди просто носили то, что было под рукой.

Этот минималистский подход по-прежнему находит отклик у тех, кто предпочитает простоту и функциональность. Для них джинсы символизируют возвращение к истокам, когда основное внимание уделялось самим упражнениям, а не внешнему виду.

Хотя ношение джинсов в спортзале может показаться странным решением, эта практика получает всё большее признание благодаря влиятельным лицам в сфере фитнеса и общественным деятелям.

Такие люди как атлет Труэтт Хейнс и тренер Atlas Power Shrugged популяризировали эту тенденцию, продемонстрировав, что можно проводить интенсивные тренировки, даже надевая джинсы. Эти примеры показывают, что при правильной технике и подходе джинсы могут быть столь же эффективны, как и любой современный тренировочный костюм.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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