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Есть до тренировки или после? Это время ужина принесёт максимальную пользу для вашего тела

2:24
Спорт

Среди любителей фитнеса широко обсуждается вопрос о том, когда следует есть: до или после тренировки?

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Некоторые люди предпочитают есть перед тренировкой, в то время как другие предпочитают есть после физической активности. Оба метода имеют сторонников и научные доказательства, подтверждающие их преимущества.

Однако идеальный выбор может варьироваться в зависимости от личных целей и реакции организма каждого человека.

Пища обеспечивает энергию, необходимую для физической активности, и имеет решающее значение для восстановления после тренировки.

Прием пищи перед тренировкой может дать существенные преимущества, особенно с точки зрения производительности.

Исследования показывают, что употребление богатой углеводами пищи перед силовыми тренировками может улучшить производительность. Однако реакция на эту практику может быть разной у разных людей.

Тем, кто предпочитает есть перед тренировкой, важно выбирать продукты, которые обеспечивают энергией, не вызывая при этом дискомфорта в пищеварительном тракте. Идеальным вариантом будут легкие закуски, такие как фрукты или орехи. Кроме того, рекомендуется подождать от двух до четырех часов после плотного приема пищи, прежде чем приступать к интенсивным физическим упражнениям.

Прием пищи после тренировки имеет решающее значение для восстановления мышц и восполнения питательных веществ. Прием пищи в течение часа после тренировки может помочь восполнить запасы гликогена и способствовать восстановлению мышц. Исследования показывают, что прием пищи, богатой углеводами и белками, после тренировки может оказать положительное влияние на гипертрофию мышц.

Чтобы получить максимальную пользу, рекомендуется употреблять от 20 до 40 граммов белка после тренировки. Кроме того, необходимо восполнять электролиты, особенно после занятий, сопровождающихся значительным потоотделением.

Выбор приема пищи до или после тренировки зависит от личных предпочтений и конкретных целей каждого человека. Однозначного ответа нет, но экспериментирование может стать лучшим способом определить, что лучше всего подходит именно вам.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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