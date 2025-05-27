Кофе и спорт: вот как этот всеми любимый напиток влияет на успех в тренировках

Кофе широко популярен среди спортсменов, занимающихся видами спорта, требующими выносливости, такими как бег и велоспорт, благодаря содержанию в нем кофеина, который может улучшить производительность за счет повышения выносливости и снижения восприятия усилий.
Однако спортсменам следует помнить о потенциальном влиянии кофеина на усвоение питательных веществ, таких как кальций и железо, которые имеют решающее значение для работоспособности и восстановления мышц.
Поддержание баланса между потреблением кофе и достаточным потреблением питательных веществ имеет решающее значение для предотвращения дефицита, который может поставить под угрозу спортивные результаты и здоровье костей в долгосрочной перспективе.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.