Обновление тела и разума: узнайте, какая польза от сауны на самом деле

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Исследования показывают, что привычка посещать сауну может значительно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, иммунитета и даже мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Tausch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сауна

Существует три основных типа саун: сухая, влажная и инфракрасная.

Каждый из них предлагает уникальный опыт, но все они обладают способностью приносить пользу телу и разуму.

Сухая сауна является наиболее традиционной и широко изученной, в то время как влажная сауна, или паровая сауна, известна своей высокой влажностью.

Инфракрасная сауна использует инфракрасные лучи для непосредственного нагрева тела.

Регулярное посещение сауны может оказать положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.

По словам экспертов, тепло сауны способствует расширению кровеносных сосудов, что улучшает кровообращение и снижает артериальное давление. Кроме того, расслабляющая атмосфера сауны помогает снизить стресс, что является важным фактором поддержания здоровья сердца.

Расслабление, достигаемое в сауне, можно сравнить с эффектом легких физических упражнений, при которых частота сердечных сокращений временно увеличивается, способствуя мягкой тренировке сердечно-сосудистой системы. Это может помочь улучшить показатель VO² max, то есть способность организма поглощать и использовать кислород во время физической активности.

Сауна также может быть полезна для здоровья кожи. Тепло усиливает приток крови, что помогает питать кожу и придавать ей здоровое сияние. Кроме того, пот, выделяемый во время сеанса в сауне, помогает выводить токсины и очищать поры, потенциально снижая частоту возникновения прыщей.

В частности, инфракрасные сауны приносят дополнительную пользу коже. Инфракрасный свет проникает глубоко в ткани, способствуя более интенсивной детоксикации и улучшению общего вида кожи.

Исследования показывают, что регулярное посещение сауны может укрепить иммунную систему. Тепло сауны вызывает временный стресс в организме, подобный тому, который возникает во время физических упражнений. Этот легкий стресс может помочь "научить" организм быстрее восстанавливаться после других форм стресса, включая инфекции.

Включение сауны в программу тренировок может улучшить спортивные результаты. Исследования показывают, что регулярное посещение сауны после тренировок может повысить выносливость и способность бегать на более длинные дистанции. Это связано с тем, что сауна способствует улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, что необходимо для эффективности физических нагрузок.

Кроме того, релаксация, обеспечиваемая сауной, может способствовать восстановлению мышц, позволяя спортсменам вернуться к тренировкам с большей энергией и меньшей усталостью.

Уточнения

Са́уна (фин. sauna) — финская баня с горячим сухим воздухом.

