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Худей и качай мышцы не выходя из дома: эта гибридная тренировка заменит вам поход в спортзал

2:19
Спорт

Хотя традиционно кардио и силовые тренировки выполняются по отдельности, хорошо структурированная тренировка может объединить оба типа упражнений, обеспечивая пользу как для сердечно-сосудистой системы, так и для укрепления мышц.

Похудение
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Гибридная тренировка — это подход, сочетающий силовые и кардиоупражнения в одном занятии. Эта методика не только помогает нарастить мышечную массу, но и сжигает жир, увеличивая частоту сердечных сокращений и способствуя значительному расходу калорий.

Главное — выполнять упражнения по кругу, отводя определенное время на каждое движение, что позволяет практикующему поддерживать собственный темп.

Для начала рекомендуется выполнять каждое упражнение около 30 секунд, после чего следует 10-секундный отдых. После завершения комплекса упражнений рекомендуется отдохнуть более 1 минуты перед началом следующего комплекса.

Новички могут корректировать время и количество повторений по мере необходимости, делая тренировку сложной, но доступной.

Вот несколько рекомендуемых упражнений, которые можно включить в круг:

  • Обратный выпад с махом одной рукой: 30 секунд
  • Румынская становая тяга с жимом плеч и прыжками: 30 секунд
  • Ягодичный мостик на одной ноге и жим руками: 30 секунд
  • Ходьба с гантелями и прыжки с приседанием "чемодан": 30 секунд
  • Обратные разведения с молотковым сгибанием рук и полупрыжками: 30 секунд

Преимущества гибридного обучения

  1. Гибридные тренировки предлагают ряд преимуществ тем, кто хочет улучшить свою физическую форму. К основным из них относятся:
  2. Экономия времени: объединение кардио- и силовых тренировок в одну тренировку экономит время, позволяя достичь результатов за меньшее время.
  3. Улучшение общей физической формы: работа над различными аспектами физической формы в рамках одной тренировки способствует более сбалансированному развитию.
  4. Универсальность: его можно адаптировать к разным уровням физической подготовки, что делает его доступным для новичков и сложным для продвинутых практикующих.

Уточнения

Принципы силового тренинга — общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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