Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Затонувшие свидетели истории: находка на глубине 400 метров удивила исследователей
Эти приёмы сэкономят вам десятки тысяч на ремонте — и никто не догадается
Секрет идеальной кожи не в продуктах, а в порядке их нанесения — вот инструкция
То, что вы приняли за магию, — природа: монстр из Гарри Поттера реально существует
Потеря 0,5-1 кг в неделю: как достичь оптимальной скорости похудения
Кровоточат дёсны? Это может быть не кариес, а рак, который подкрался незаметно
Лобовое стекло перестало быть мутным: простой ингредиент из аптеки творит чудеса
Почему фермеры с Азии выбирают губочный метод для микрозелени

Эта привычка в еде портит психологическую работоспособность шахматистов

1:58
Спорт

Мозг интеллектуальных спортсменов, например, шахматистов работает с высокой производительностью в течение длительного времени. Как и в физических видах спорта, питание играет решающую роль в результативности этих спортсменов, напрямую влияя на их когнитивные функции.

Шахматный турнир Tata Steel Йорден ван Форест против Яна Непомнящего
Фото: commons.wikimedia.org by Vysotsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шахматный турнир Tata Steel Йорден ван Форест против Яна Непомнящего

Правильное питание может иметь решающее значение на соревнованиях высокого уровня, где важны концентрация, память и логическое мышление. Правильные питательные вещества обеспечивают мозг энергией, улучшая концентрацию и время реакции.

С другой стороны, неправильное питание может привести к стрессу, раздражительности и невнимательности, что снизит эффективность во время длительных матчей.

Диета с высоким содержанием простых углеводов, таких как рафинированный сахар, может вызывать перевозбуждение и трудности с концентрацией внимания.

Поддержание гликемического баланса имеет важное значение, и этого можно достичь за счет потребления сложных углеводов, богатых клетчаткой, которые содержатся в натуральных продуктах.

Кроме того, некоторые питательные вещества особенно полезны для мозга.

  1. Омега-3: содержится в рыбе, такой как лосось и сардины, а также в семенах, таких как чиа и льняное семя.
  2. Витамины группы В: содержатся в яйцах, зеленых листьях и злаках.
  3. Антиоксиданты: содержатся в ягодах, какао и темно-зеленых овощах.
  4. Триптофан и магний: содержатся в бананах, орехах и овсе.

Другие интеллектуальные виды спорта, такие как покер и стратегические игры, также выигрывают от правильного питания.

Как и в шахматах, здесь важна способность принимать быстрые стратегические решения. Продукты, способствующие концентрации внимания и ясности ума, могут стать ключом к успеху в этих соревнованиях.

Уточнения

Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Советы
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды Аудио 
Красивая, но неудобная: эти кошки чаще других оказываются на улице
Домашние животные
Красивая, но неудобная: эти кошки чаще других оказываются на улице Аудио 
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Домашние животные
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Запад просчитал три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Киева Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Последние материалы
Семь привычек, которые кардинально улучшают состояние кожи за одну неделю
Выбор за вами: недостающий стаж на пенсию — можно купить или доработать
Не роскошь, а броня: как старый Крузак стал выбором тех, кто в теме
Как 10-летний сын Новака Джоковича подставил отца, забрав у него важный предмет одежды
Потеете даже в прохладе? Одежда, которая сделает вас сухим без волшебства
Питомцу больно, а вы не знаете: как жара калечит лапы и что с этим делать
Ошибки при подкормке, из-за которых розы теряют запах — и как их исправить
Кулинарное путешествие по неизвестной Италии: загадочный старинный город с видом на море и вкусом вина
Люстра, которая испортит аппетит: главные ошибки освещения на кухне
Усилитель будущего: именно эта технология ускорит человечество
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.