Эта привычка в еде портит психологическую работоспособность шахматистов

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Мозг интеллектуальных спортсменов, например, шахматистов работает с высокой производительностью в течение длительного времени. Как и в физических видах спорта, питание играет решающую роль в результативности этих спортсменов, напрямую влияя на их когнитивные функции.

Фото: commons.wikimedia.org by Vysotsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шахматный турнир Tata Steel Йорден ван Форест против Яна Непомнящего

Правильное питание может иметь решающее значение на соревнованиях высокого уровня, где важны концентрация, память и логическое мышление. Правильные питательные вещества обеспечивают мозг энергией, улучшая концентрацию и время реакции.

С другой стороны, неправильное питание может привести к стрессу, раздражительности и невнимательности, что снизит эффективность во время длительных матчей.

Диета с высоким содержанием простых углеводов, таких как рафинированный сахар, может вызывать перевозбуждение и трудности с концентрацией внимания.

Поддержание гликемического баланса имеет важное значение, и этого можно достичь за счет потребления сложных углеводов, богатых клетчаткой, которые содержатся в натуральных продуктах.

Кроме того, некоторые питательные вещества особенно полезны для мозга.

Омега-3: содержится в рыбе, такой как лосось и сардины, а также в семенах, таких как чиа и льняное семя. Витамины группы В: содержатся в яйцах, зеленых листьях и злаках. Антиоксиданты: содержатся в ягодах, какао и темно-зеленых овощах. Триптофан и магний: содержатся в бананах, орехах и овсе.

Другие интеллектуальные виды спорта, такие как покер и стратегические игры, также выигрывают от правильного питания.

Как и в шахматах, здесь важна способность принимать быстрые стратегические решения. Продукты, способствующие концентрации внимания и ясности ума, могут стать ключом к успеху в этих соревнованиях.

Уточнения

Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.



