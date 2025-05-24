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Забудьте о 10 000 шагах: эти 5 упражнений так же эффективны для вашей фигуры

Спорт

Многие считают, что если проходить по 10 тысяч шагов, то получится отлично поддерживать активный образ жизни и сохранить красивую фигуру. Эти советы позволят вам достичь идеальной физической активности без необходимости считать каждый шаг.

Бег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег

5 физических упражнений, эквивалентных знаменитым 10 000 шагов:

  1. Кардиотренировка 60-90 минут
  2. Быстрое плавание около 45 минут
  3. Динамическая йога 60 минут
  4. Подъем по лестнице 15-20 минут
  5. HIIT-тренировки 20-30 минут (2-3 раза в неделю)

Быть активным не обязательно означает проходить 10 000 шагов каждый день. Другие виды деятельности могут так же хорошо — или даже лучше — улучшить здоровье вашей сердечно-сосудистой системы, сжечь калории и улучшить физическую форму.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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