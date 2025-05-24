Забудьте о 10 000 шагах: эти 5 упражнений так же эффективны для вашей фигуры

Многие считают, что если проходить по 10 тысяч шагов, то получится отлично поддерживать активный образ жизни и сохранить красивую фигуру. Эти советы позволят вам достичь идеальной физической активности без необходимости считать каждый шаг.
5 физических упражнений, эквивалентных знаменитым 10 000 шагов:
Быть активным не обязательно означает проходить 10 000 шагов каждый день. Другие виды деятельности могут так же хорошо — или даже лучше — улучшить здоровье вашей сердечно-сосудистой системы, сжечь калории и улучшить физическую форму.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.