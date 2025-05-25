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Эта дзен-ходьба творит чудеса после 50 лет: преимущества вас удивят

1:41
Спорт

Пеший туризм является одним из самых полезных и доступных видов физической активности для пожилых людей. Но как превратить простую прогулку в настоящий момент отдыха и удовольствия?

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Включив в свою жизнь элементы релаксации и осознанности, вы сможете превратить свою прогулку в настоящий дзен, максимально используя её физические и психологические преимущества.

Как подготовить свое тело и разум перед прогулкой?

Хорошая подготовка имеет решающее значение для того, чтобы в полной мере насладиться прогулкой.

  • Оцените свою физическую форму и поставьте реалистичные цели.
  • Выполните легкую разминку в течение 10-15 минут.
  • Практикуйте упражнения на глубокое дыхание, чтобы сосредоточиться.
  • Визуализируйте свою прогулку и установите позитивное намерение.

Как отмечает доктор Мартин, врач-гериатр: "Хорошая разминка значительно снижает риск получения травм у пожилых людей и подготавливает организм к физическим нагрузкам".

Пример дзен-программы для пожилых людей:

  1. Начните с 5-10 минут медленной ходьбы, сосредоточившись на своём дыхании.
  2. Затем чередуйте 20 минут ходьбы в умеренном темпе с 5 минутами медленной ходьбы.
  3. Включите 2-3-минутные перерывы на "созерцание", чтобы полюбоваться пейзажем.
  4. Завершите тренировку 10-минутной медленной ходьбой для восстановления.

Можете свободно адаптировать эту программу под свои уровень и желания. Главное — найти ритм, который подходит именно вам и доставляет удовольствие.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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