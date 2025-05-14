Синнер взял GPS-навигатор на матч против Навоне: вот зачем ему понадобилось устройство

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Теннисист Янник Синнер выступал в матче против Навоне со встроенным пульсометром для отслеживания частоты сердечных сокращений, движений и физической выносливости.

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янник Синнер

Синнер, в настоящее время являющийся первой ракеткой мира, решил применить этот прием не только на тренировках, но и во время матча, в котором он выиграл у аргентинца Мариано Навоне.

Дело в том, что это полный мониторинг физической работоспособности в режиме реального времени. Частота сердечных сокращений, пройденное расстояние, интенсивность усилий и положение на поле — вот лишь некоторые из переменных, которые может определить это устройство.

В условиях, когда каждая деталь может иметь значение, даже отдельные данные могут превратиться в потенциальное конкурентное преимущество.

Синнер и его команда во главе с спортивным тренером Марко Паничи выводят заботу о своем теле и результатах на беспрецедентный для тенниса уровень.

После трех месяцев отсутствия на поле из-за дисквалификации из-за положительного результата теста на клостебол, технология стала средством подтверждения того, что "двигатель" снова на полной скорости.

Уточнения

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист.

