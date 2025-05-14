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Доминик Собослаи почти оказался в Италии: вот почему трансфер сорвался

2:31
Спорт

Доминик Собослаи, капитан сборной Венгрии по футболу, был выбран "Миланом" в 2020 году, однако его трансфер сорвался. Бывший директор клуба Звонимир Бобан раскрыл причину этого в подкасте.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Спортивный директор сообщил, что зимой 2020 года они договорились с руководством "Зальцбурга" о выплате отступных в размере двадцати миллионов евро за Собослаи, а также договорились с загребским "Динамо" о переходе Дани Ольмо — однако владельцы "Милана" сорвали оба трансфера.

Бобан рассказал, что он лично ходил закрывать трансфер Дани Ольмо, но клуб не хотел его подписывать, а это был январь 2020 года.

"У нас была договоренность обо всем, и, возможно, нам стоило немного увеличить предложение. Сумма трансфера составила бы 18 миллионов евро плюс бонус в размере двух миллионов евро. Игрок не запросил слишком много, но нам следовало заплатить немного больше. В конце концов, я не получил ответа от клуба, поэтому было ясно, что с их стороны это было "нет". Затем мы попытались подписать и Собослаи. Мы обо всем договорились, у него был пункт о выкупе в размере 20 миллионов евро в Зальцбурге. Но владельцы наложили вето и на этот перевод", — сказал Бобан в подкасте.

56-летний хорватский специалист также обсудил то, о чем он говорил, с отцом Доминика Собослаи Жолтом Собослаем и агентом игрока Матьяшем Эстерхази.

"Мы собирались закрыть трансфер Собослаи в Инсбруке. Паоло Мальдини не хотел ехать, потому что мы боялись, что его узнают. Он знаковая фигура, и куда бы он ни пошел, его узнают, поэтому Рики Массара и я отправились на встречу с отцом Собослаи и его агентом Эстерхази. Мы заключили сделку, и игрок хотел сразу же приехать в Милан, но на это тоже наложили вето. Поэтому я сказал ему: "Послушай, посмотрим летом!" Собослаи был очень разочарован и хотел сразу же отправиться в Милан. Он не игрок мирового класса, но он очень хороший игрок", — добавил Бобан.

Собослаи в конечном итоге остался игроком "Зальцбурга", но год спустя, в январе 2021 года, он перешел в "РБ Лейпциг", откуда летом 2023 года подписал контракт с английским клубом "Ливерпуль".

Уточнения

Домини́к Собосла́и (венг. Szoboszlai Dominik; род. 25 октября 2000, Секешфехервар) — венгерский футболист, полузащитник английского «Ливерпуля» и капитан сборной Венгрии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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