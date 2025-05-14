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Козлы отпущения из Реала: эти футболисты могут оказаться на улице после Эль Класико

1:03
Спорт

По данным испанских газет, совершенно очевидно, что "Реалу" необходимы важные и многогранные перемены, если команда хочет вновь засиять в своей былой славе.

Реал Мадрид
Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Реал Мадрид

После поражения от "Барселоны" (4-3) журналисты раскритиковали пятерых игроков, среди которых были и по-настоящему большие звезды.

Больше всего критики получил Лукас Васкес, две из его серьезных ошибок привели к голам "Барселоны". Совершенно очевидно, что такой игры недостаточно для того, чтобы играть за "Реал Мадрид". Дани Себальос и Арда Гюлер были совершенно невесомы, но и Фран Гарсия не был на высоте, когда каталонцы начали свои атаки с фланга, пишут они.

Орельен Тчуамени также несколько раз оказывался в неловком положении, когда Рафинья пытался играть в зонах, которые французский футболист должен был закрывать.

Как известно, "Барселона" одержала победу над "Реалом" в четвертый раз в этом сезоне.

Уточнения

Орелье́н Джани́ Чуамени́ (фр. Aurélien Djani Tchouaméni, французское произношение: ​[oʁeljɛ̃ dʒani tʃuameni]; род. 27 января 2000, Руан) — французский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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