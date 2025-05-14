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Барса продлит контракт с главным тренером Фликом

1:09
Спорт

Итальянский трансферный гуру Фабрицио Романо узнал, что тренер Ханси Флик продлил соглашение с "Барселоной".

Барселона
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Барселона

Согласованы все детали, а подписание и официальное объявление, как ожидается, состоятся в ближайшее время.

Ханси Флик присоединился к "гранатовым красно-синим" летом 2024 года, подписав контракт с "Барселоной" до июня 2026 года.

С момента прихода немецкого тренера команда претерпела впечатляющие изменения, и после успешного первого сезона президент клуба Жоан Лапорта и руководство приняли решение продлить контракт с 60-летним тренером.

Под руководством немца каталонцы проводят отличный сезон: они выиграли Суперкубок Испании и Кубок Испании, а также обыграли "Реал" в обоих финалах.

"Барселона" также преуспевает в лиге: после победы со счетом 4:3 в "Эль-Класико" в воскресенье она опередила своих принципиальных соперников на семь очков, и судьба чемпионского титула практически решена.

Уточнения

Ханс-Ди́тер «Ха́нси» Флик (нем. Hans-Dieter «Hansi» Flick; род. 24 февраля 1965, Гейдельберг) — немецкий футболист, тренер и функционер. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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