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1 час в неделю, который изменит ваше тело: как силовые тренировки экономят время и приносят результат

4:08
Спорт

В современном мире, где время становится всё более ценным ресурсом, многие люди сталкиваются с вопросом: можно ли добиться значительных результатов, уделяя всего час в неделю силовым тренировкам? По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, только 20% американцев регулярно занимаются силовыми упражнениями. Распространено мнение, что для достижения заметных результатов необходимо проводить в спортзале долгие часы. Однако последние исследования показывают, что даже ограниченное время может быть весьма эффективным.

тренировки на ноги
Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
тренировки на ноги

В журнале Medicine & Science in Sports & Exercise было опубликовано исследование, целью которого было определить минимальное количество силовых тренировок, необходимое для значительного увеличения мышечной силы. В эксперименте приняли участие 42 здоровых взрослых человека, которые тренировались два раза в неделю на протяжении восьми недель, пишет correiobraziliense.com.br.

Методы и результаты исследования

Участники были разделены на две группы. Первая группа выполняла упражнения до полного мышечного отказа, а вторая — с двумя повторениями в запасе. Каждая тренировка включала девять упражнений, охватывающих основные группы мышц. Идея заключалась в том, чтобы сделать тренировки максимально короткими, учитывая, что нехватка времени часто является основной причиной, по которой люди не занимаются силовыми упражнениями.

Результаты показали, что обе группы продемонстрировали значительный рост мышечной массы и силы. Группа, тренировавшаяся до отказа, немного опередила другую по увеличению мышечной массы, но прирост локальной мышечной силы и выносливости был одинаковым в обеих группах. Участники набрали заметную мышечную массу и силу, занимаясь всего два раза в неделю по 30 минут.

Почему одного часа силовых тренировок достаточно?

Результаты этого исследования подтверждают, что даже короткие силовые тренировки могут быть весьма эффективными для роста мышц и увеличения силы. Это особенно важно для людей с плотным графиком, которые не могут позволить себе проводить много времени в спортзале. Кроме того, такие тренировки могут приносить дополнительную пользу для здоровья, снижая риск развития хронических заболеваний.

Другое исследование подтверждает эти выводы, показывая, что люди, занимающиеся силовыми тренировками не более одного часа в неделю, имеют на 10-20% меньший риск осложнений и смертности от рака и болезней сердца по сравнению с теми, кто не занимается такими упражнениями.

Как вписать силовые тренировки в плотный график?

Если у вас плотный график и вы хотите включить силовые тренировки, важно сосредоточиться на упражнениях, которые задействуют сразу несколько групп мышц. Комплексные упражнения, такие как приседания и становая тяга, позволяют добиться максимального эффекта за короткое время.

Также можно использовать методики, такие как круговая тренировка, чтобы поддерживать высокую интенсивность и сократить время тренировки. Правильный подход позволяет достичь значительных результатов даже при ограниченном времени.

Итоговый вывод о силовых тренировках

Исследования показывают, что даже небольшое количество силовых тренировок может принести значительную пользу для здоровья и физической формы. Это вдохновляет тех, кто хочет улучшить своё здоровье, не тратя на это много времени. Главное — быть последовательным и выбирать эффективные упражнения, которые можно включить в свою еженедельную программу.

Зная, что одного часа в неделю может быть достаточно, можно легко внести изменения в свой распорядок дня, сделав силовые тренировки своим приоритетом. Это поможет вести более здоровый и активный образ жизни.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Принципы силового тренинга — общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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