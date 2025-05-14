Заявление Авербуха о 15-летней Арзамасовой: психолог раскрыла опасную правду

1:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Психолог Анна Павлинчук прокомментировала заявление фигуриста Ильи Авербуха о 15-летней Лизе Арзамасовой. Авербух заявил, что в 15 лет девушка уже была "женщиной".

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елизавета Арзамасова

"Когда взрослый воспринимает подростка как равного себе, это говорит о его собственной незрелости", — заявила Павлинчук.

По её словам, взрослый осознает разницу в возрасте и ответственности и понимает, что подросток не способен принимать зрелые решения.

С психологической точки зрения, 15-летняя девушка не может считаться зрелой женщиной, так как её эмоциональная и когнитивная зрелость ещё не достигла уровня взрослого. Это делает её уязвимой в отношениях с более зрелыми партнёрами, отметила психолог в беседе с URA.RU.

Павлинчук добавила, что подростки всё ещё пытаются понять, кто они, и это делает их уязвимыми для влияния более взрослых партнёров. Они склонны поддаваться влиянию, не всегда оценивая последствия своих поступков.

Психолог считает, что подростков нужно защищать от восприятия их как зрелых партнёров. Это влияет не только на их моральные принципы, но и на психическое здоровье и благополучие.

В интервью Ксении Собчак Авербух рассказал, что влюбился в Лизу Арзамасову, когда ей было 15 лет. Он отметил, что она показалась ему трепетной и очаровательной. На вопрос о том, насколько странно помнить супругу ещё ребёнком, Авербух ответил: "15 лет — это уже женщина, у неё всё было".



Авербух и Арзамасова поженились в декабре 2020 года, спустя десять лет после знакомства. Разница в их возрасте составляет 21 год. В 2021 году у них родился сын Лев, а летом 2024 года — дочь Лия.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.

