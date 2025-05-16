Как сделать утро своим союзником в борьбе с лишним весом — простая утренняя зарядка

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Как думаешь, можно ли за 15 минут зарядки стать энергичным и бодрым на весь день? Конечно, да! Утренний комплекс, который не займет много времени, подарит тебе массу энергии и настроения.

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Почему утро — лучшее время для тренировки

Учёные Гарвардского университета провели исследование, в котором участвовали более 5000 человек. Участники были разделены на три группы: утренняя, дневная и вечерняя. Результат? Те, кто занимался утром, имели меньший индекс массы тела и более узкую талию, чем те, кто тренировался позже. Исследования показали, что для контроля веса лучше всего тренироваться с 7 до 9 утра. И всё это с утра — без лишней беготни и волнений.

Что делать утром? Простая зарядка для бодрости

Вот 7 эффективных упражнений, которые можно выполнить прямо в кровати, едва проснувшись. Уверены, эта зарядка станет твоим любимым ритуалом.

Выпады + Джампинг Джек. Стартуем с выпадов. Сделай шаг правой ногой вперед, а затем возвращайся в исходное положение прыжком. После этого сделай прыжок, разводя ноги в стороны, а руки поднимай над головой. Берпи. Переходи в упор, затем прыжком — в упор лежа. Вернись в присед и выпрыгни вверх с поднятыми руками. Динамично и эффективно! Выпады с прыжками. Сначала сделай шаг правой ногой, затем прыгни вверх, меняя ноги. Отлично для тренировки бедер и ягодиц. Велосипед. Ляг на спину, подними ноги и начинай поочередно подтягивать колени к груди, крутя их, как педали велосипеда. Берпи с подпрыгиванием. Сделай стандартное берпи, но добавь прыжок с подтягиванием коленей в верхней точке. Лодочка… Ляг на спину, вытяни руки и ноги. Поднимай их вверх на 15-20 см и задержись. Прекрасно для тренировки пресса и спины. Планка. Упор на локтях, держи тело в прямой линии и напрягай пресс. Просто и очень эффективно для всего тела.

Пару слов о домашнем фитнесе

Многие думают, что тренировка должна длиться минимум час. Однако, время — это не главное. Важны упражнения, амплитуда движений и темп. Тренировка 15 минут утром вполне может дать результат, если ты будешь делать все правильно и с высокой интенсивностью.

Если у тебя цель нарастить мускулы, то тренировка должна быть долгой — от 45 минут до 1,5 часов. Но для улучшения самочувствия и бодрости утром этого вполне достаточно.

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.

