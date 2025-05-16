Как гены и возраст определяют, где появляется жир: секреты от экспертов

Когда речь заходит о лишнем весе, часто слышим про два главных фактора: что мы едим и сколько калорий тратим. Но есть ещё два скрытых влияющих на наш вес аспекта: возраст и генетика. Как же они влияют на то, где появляется лишний жир?
После 30 лет мы начинаем терять мышечную массу, и это сильно влияет на то, как наш организм использует калории. Чем меньше мышц, тем меньше калорий мы сжигаем даже в покое. Для мужчин старше 50 лет эта потеря выражена особенно сильно. Например, мужчинам за 50 требуется на 200 калорий меньше в день, чем в 30 лет. Эта потеря энергии становится ощутимой, если не вести активный образ жизни.
Гены также отвечают за то, где накапливается жир в организме. Это, по сути, ваша генетическая "карта" того, какие участки тела будут склонны к отложению жира. Для одних это живот, для других — бедра или задняя поверхность бедра.
Алкоголь — ещё один фактор, который часто влияет на набор жира, особенно на животе. "Пивной живот" — не миф, а реальность для тех, кто пьет регулярно. Если вы хотите избежать накопления жира, старайтесь ограничить потребление спиртных напитков до двух порций в день.
Чтобы понять, есть ли лишний жир на животе, достаточно измерить объем талии. Для этого используйте сантиметровую ленту. Обвяжите её по линии талии, чуть выше тазовой кости, и выдохните. Убедитесь, что лента плотно прилегает, но не вдавливается в кожу. Если объём талии у мужчины больше 102 см, это повод задуматься о риске для здоровья.
Многие хотят превратить жир в мышцы, но на деле это невозможно. Жир и мышцы — разные ткани, и одна не может заменить другую. Чтобы избавиться от лишнего жира, необходимо создать дефицит калорий через правильное питание и тренировки. А вот отказываться от еды не стоит. Умеренное сокращение калорий (около 15%) вполне достаточно для достижения результата без вреда для организма.
Чтобы диета была эффективной и не приводила к стрессу для организма, следуйте нескольким простым правилам:
Спите по 7-8 часов в день.
Обеспечьте достаточное количество белка для поддержания мышц.
Не исключайте жиры из рациона — они важны для организма.
Следите за водным балансом.
Давайте организму время для отдыха и восстановления.
С этими простыми рекомендациями результат не заставит себя долго ждать.
Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, сложные эфиры, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.
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