Как гены и возраст определяют, где появляется жир: секреты от экспертов

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Когда речь заходит о лишнем весе, часто слышим про два главных фактора: что мы едим и сколько калорий тратим. Но есть ещё два скрытых влияющих на наш вес аспекта: возраст и генетика. Как же они влияют на то, где появляется лишний жир?

Фото: Freepik by wayhomestudio Спортивная девушка

С возрастом всё меняется

После 30 лет мы начинаем терять мышечную массу, и это сильно влияет на то, как наш организм использует калории. Чем меньше мышц, тем меньше калорий мы сжигаем даже в покое. Для мужчин старше 50 лет эта потеря выражена особенно сильно. Например, мужчинам за 50 требуется на 200 калорий меньше в день, чем в 30 лет. Эта потеря энергии становится ощутимой, если не вести активный образ жизни.

Генетика играет свою роль

Гены также отвечают за то, где накапливается жир в организме. Это, по сути, ваша генетическая "карта" того, какие участки тела будут склонны к отложению жира. Для одних это живот, для других — бедра или задняя поверхность бедра.

Алкоголь и его влияние на жир на животе

Алкоголь — ещё один фактор, который часто влияет на набор жира, особенно на животе. "Пивной живот" — не миф, а реальность для тех, кто пьет регулярно. Если вы хотите избежать накопления жира, старайтесь ограничить потребление спиртных напитков до двух порций в день.

Как измерить жир на животе

Чтобы понять, есть ли лишний жир на животе, достаточно измерить объем талии. Для этого используйте сантиметровую ленту. Обвяжите её по линии талии, чуть выше тазовой кости, и выдохните. Убедитесь, что лента плотно прилегает, но не вдавливается в кожу. Если объём талии у мужчины больше 102 см, это повод задуматься о риске для здоровья.

Как избавиться от лишнего жира

Многие хотят превратить жир в мышцы, но на деле это невозможно. Жир и мышцы — разные ткани, и одна не может заменить другую. Чтобы избавиться от лишнего жира, необходимо создать дефицит калорий через правильное питание и тренировки. А вот отказываться от еды не стоит. Умеренное сокращение калорий (около 15%) вполне достаточно для достижения результата без вреда для организма.

Немного советов для улучшения результатов

Чтобы диета была эффективной и не приводила к стрессу для организма, следуйте нескольким простым правилам:

Спите по 7-8 часов в день.

Обеспечьте достаточное количество белка для поддержания мышц.

Не исключайте жиры из рациона — они важны для организма.

Следите за водным балансом.

Давайте организму время для отдыха и восстановления.

С этими простыми рекомендациями результат не заставит себя долго ждать.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, сложные эфиры, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

