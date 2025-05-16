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Хочешь похудеть? Три минуты быстрой ходьбы — и жир начинает таять

Спорт

Если вы ищете доступный и эффективный способ для похудения, не загружая себя интенсивными тренировками, ходьба — это то, что вам нужно. Простое, но мощное упражнение, которое не требует дорогих абонементов и оборудования, может быть не менее эффективным, чем фитнес.

Бег
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бег

Почему именно ходьба

Когда речь заходит о снижении веса, важно учесть два фактора: питание и физическая активность. Но если вам не нравятся интенсивные тренировки, ходьба станет отличной альтернативой. К тому же, она не требует дополнительных затрат — достаточно удобной обуви и времени для прогулки. Вы можете начинать в любое время и в любом месте, не переживая по поводу сложных упражнений или дорогостоящих тренажеров.

Интересный факт: исследования показали, что ходьба в сочетании с диетой с ограничением калорий помогает сжигать больше жира и снижать уровень инсулина натощак.

Сколько нужно ходить в день

Понятие "норма шагов" довольно условно. Нет универсального количества шагов, которое гарантированно приведет к похудению. Главное — создать дефицит калорий, т. е. сжигать больше, чем потребляете. При этом важно учитывать свой уровень физической активности. Если ваша работа связана с долгими сидячими часами, вечерняя прогулка будет отличным вариантом.

Итак, начинайте с 3000 шагов в день, увеличивая количество шагов постепенно. К концу недели можно добавить еще 2000 шагов, постепенно доведя до 7000.

В каком темпе ходить для похудения

Идеальный вариант — это интервальная ходьба. Чередуйте быстрый темп с медленным, например, ходите три минуты быстро, затем три минуты — медленно. Это поможет вам сжигать больше калорий, чем просто равномерная прогулка. Помните, что главное — это ориентироваться на собственные ощущения.

Дополнительно, для ускоренного результата можно добавить силовые тренировки. Это поможет не только быстрее терять жир, но и укрепить мышцы.

Превратите ходьбу в привычку

Нет необходимости ходить по несколько часов каждый день. Главное — сделать ходьбу частью своей повседневной жизни. Достаточно двух-трех интервальных прогулок в неделю. В другие дни можете просто гулять в умеренном темпе.

Ходьба в гору и с отягощениями

Чтобы усилить эффект, попробуйте ходить в гору. Это не только поможет вам активировать ягодичные мышцы и икры, но и повысит интенсивность тренировки. В результате вы будете сжигать больше калорий и улучшать общую физическую форму.

Если хотите получить еще больше результатов, попробуйте добавить утяжеленный рюкзак. Это увеличит сжигание калорий на 13% и улучшит вашу выносливость.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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