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Сжигаем жир за ночь: 7 продуктов, которые превратят ваш сон в тренажёрный зал

3:39
Спорт

Мечтаете избавиться от лишних килограммов перед летом, но не хотите доводить себя до изнуряющих диет или интенсивных тренировок? Есть простой способ помочь организму сжигать жир даже ночью, не прибегая к строгим ограничениям. Достаточно правильно подобрать продукты для ужина, и вы будете терять вес, не выходя из постели.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Важность сна для похудения

Сон играет ключевую роль в процессе сжигания жира. диетолог и основательница The Natural Balance Келли Малхолл объясняет, что сбалансированный ужин поддерживает организм во время сна и способствует сжиганию жира. Исследования показывают, что люди, которые спят меньше, теряют гораздо меньше жира. Например, в одном исследовании участники, спавшие по 5,5 часов, потеряли на 55% меньше жира, чем те, кто спал 8,5 часов.

"Чтобы сбросить вес, сон должен быть приоритетом. Без полноценного отдыха будет сложно контролировать аппетит, что приведет к перееданию и увеличению жировых отложений", — добавляет Келли.

Продукты для ускоренного похудения

  1. Цельнозерновые продукты. Продукты, такие как коричневый рис, киноа или цельнозерновой хлеб, содержат много клетчатки и полезных микроэлементов, что способствует снижению массы тела. В отличие от рафинированных углеводов, они дольше сохраняют чувство сытости и помогают регулировать уровень сахара в крови.

  2. Стейк из нежирной говядины. Белок в нежирной говядине подавляет выработку грелина — гормона голода, и помогает вам чувствовать сытость. Это не только поддержит ваш метаболизм, но и поможет организму восстанавливаться и строить мышцы ночью.

  3. Жирная рыба. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в скумбрии, сардинах и лососе, ускоряют обмен веществ. Одно исследование показало, что три грамма рыбьего жира в день ускоряют метаболизм на 5,3%, что помогает сжигать больше калорий в покое.

  4. Клетчатка. Продукты, богатые клетчаткой — такие как овощи, бобы и цельнозерновые углеводы — поддерживают чувство сытости и помогают сбросить вес. Одно исследование показало, что люди, которые потребляли больше клетчатки, теряли больше веса за 16 недель.

  5. Шпинат. Этот зеленый листовой овощ содержит магний, который помогает расслабиться и улучшить качество сна. Шпинат способствует выработке гормона сытости GLP-1, который снижает аппетит и помогает контролировать вес.

  6. Специи. Специи, такие как кардамон, имбирь и куркума, могут ускорять обмен веществ и уменьшать тягу к сладкому. Добавление этих специй в пищу не только улучшает вкус, но и помогает сжигать жир, благодаря их антиоксидантным свойствам.

Нужно ли избегать еды после 18:00

Многие слышали, что нельзя есть после 18:00, но действительно ли это так? Хотя время приема пищи не имеет решающего значения, важно дать организму время на переваривание еды. Рекомендуется ужинать до 20:00, чтобы избежать скачков уровня сахара в крови перед сном, что может нарушить ваш сон и метаболизм. Исследования показывают, что ночное голодание в 14 часов способствует снижению веса и улучшению общего состояния.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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