Сжигаем жир за ночь: 7 продуктов, которые превратят ваш сон в тренажёрный зал

Мечтаете избавиться от лишних килограммов перед летом, но не хотите доводить себя до изнуряющих диет или интенсивных тренировок? Есть простой способ помочь организму сжигать жир даже ночью, не прибегая к строгим ограничениям. Достаточно правильно подобрать продукты для ужина, и вы будете терять вес, не выходя из постели.
Сон играет ключевую роль в процессе сжигания жира. диетолог и основательница The Natural Balance Келли Малхолл объясняет, что сбалансированный ужин поддерживает организм во время сна и способствует сжиганию жира. Исследования показывают, что люди, которые спят меньше, теряют гораздо меньше жира. Например, в одном исследовании участники, спавшие по 5,5 часов, потеряли на 55% меньше жира, чем те, кто спал 8,5 часов.
"Чтобы сбросить вес, сон должен быть приоритетом. Без полноценного отдыха будет сложно контролировать аппетит, что приведет к перееданию и увеличению жировых отложений", — добавляет Келли.
Цельнозерновые продукты. Продукты, такие как коричневый рис, киноа или цельнозерновой хлеб, содержат много клетчатки и полезных микроэлементов, что способствует снижению массы тела. В отличие от рафинированных углеводов, они дольше сохраняют чувство сытости и помогают регулировать уровень сахара в крови.
Стейк из нежирной говядины. Белок в нежирной говядине подавляет выработку грелина — гормона голода, и помогает вам чувствовать сытость. Это не только поддержит ваш метаболизм, но и поможет организму восстанавливаться и строить мышцы ночью.
Жирная рыба. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в скумбрии, сардинах и лососе, ускоряют обмен веществ. Одно исследование показало, что три грамма рыбьего жира в день ускоряют метаболизм на 5,3%, что помогает сжигать больше калорий в покое.
Клетчатка. Продукты, богатые клетчаткой — такие как овощи, бобы и цельнозерновые углеводы — поддерживают чувство сытости и помогают сбросить вес. Одно исследование показало, что люди, которые потребляли больше клетчатки, теряли больше веса за 16 недель.
Шпинат. Этот зеленый листовой овощ содержит магний, который помогает расслабиться и улучшить качество сна. Шпинат способствует выработке гормона сытости GLP-1, который снижает аппетит и помогает контролировать вес.
Специи. Специи, такие как кардамон, имбирь и куркума, могут ускорять обмен веществ и уменьшать тягу к сладкому. Добавление этих специй в пищу не только улучшает вкус, но и помогает сжигать жир, благодаря их антиоксидантным свойствам.
Многие слышали, что нельзя есть после 18:00, но действительно ли это так? Хотя время приема пищи не имеет решающего значения, важно дать организму время на переваривание еды. Рекомендуется ужинать до 20:00, чтобы избежать скачков уровня сахара в крови перед сном, что может нарушить ваш сон и метаболизм. Исследования показывают, что ночное голодание в 14 часов способствует снижению веса и улучшению общего состояния.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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