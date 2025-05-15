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Не нужно мучиться в зале: 8 простых упражнений, которые сделают тело стройным

2:49
Спорт

Похудение не обязательно требует радикальных диет и долгих часов в тренажёрном зале. Есть 8 эффективных упражнений, которые помогут контролировать вес и улучшить форму — и все это не требует много времени!

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

Почему важно следить за весом

Избыточный вес — это не просто косметическая проблема. Он ведёт к серьёзным рискам для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы. Уменьшая вес, можно существенно снизить нагрузку на сердце и минимизировать риски заболеваний. Кроме того, висцеральный жир — опасный "внутренний" жир, который может вызвать воспаление и быть вредным для здоровья, особенно с возрастом.

8 упражнений для контроля веса

Если ваша цель — держать вес под контролем, включите эти упражнения в свои тренировки.

  1. Махи руками. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, разведите руки в стороны. Сведите лопатки, затем потяните руки вперёд. Это упражнение развивает спину и плечи, помогает сжигать калории.

  2. Повороты стоя. Встаньте прямо, руки на поясе. Повернитесь вправо и влево, выполняйте повороты с контролем. Это упражнение помогает развивать торс и улучшать гибкость.

  3. Приседания с подъемом колена. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Опуститесь в присед, затем поднимите колено и потянитесь к нему локтем. Повторите на другую сторону. Такое упражнение не только укрепляет ноги, но и активирует пресс.

  4. Мельница с шагами. Сделайте шаг вправо, разведите руки в стороны и наклонитесь, потянув правую руку к левой стопе. Повторите в другую сторону. Это упражнение помогает развить гибкость и улучшить координацию.

  5. Полуберпи. Из упора присев прыгните в упор лежа, выполните отжимание и вернитесь обратно. Это кардио-упражнение для всего тела.

  6. Планка. Встаньте в упор на локтях, выпрямите тело и задержитесь. Планка развивает мышцы кора и помогает укрепить спину.

  7. Скалолаз. В упоре лежа подтяните колени по очереди к груди, поддерживая тело в напряжении. Это упражнение активно сжигает калории и улучшает выносливость.

  8. Обратные скручивания. Лягте на спину, поднимите ноги и подтяните таз вверх. Это упражнение работает на нижнюю часть пресса.

Что важно помнить

Тренер по фитнесу и питанию Ирина Ротач напоминает, что без дефицита калорий похудеть не получится. Диета и упражнения должны идти рука об руку, чтобы добиться желаемого результата.

Уточнения

Те́ло — физическая структура человека, человеческий организм.

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