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На сколько нужно ускорить свой шаг, чтобы избежать сердечных проблем

2:37
Спорт

Не так давно ученые пришли к интересному выводу: скорость ходьбы может значительно влиять на риск развития сердечных заболеваний, в том числе аритмии. И это не просто гипотеза, а реальные данные, полученные в результате масштабного исследования. Оказавшись в поисках ответа на вопрос, как влияет скорость ходьбы на здоровье сердца, ученые пришли к важным выводам.

Кроссовки
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кроссовки

Какая скорость ходьбы полезна для сердца

Ходьба в умеренном темпе (от 5 до 6,5 километров в час) уже снижает вероятность развития аритмии на 35%. Но самое интересное, что быстрый шаг (более 6,5 км/ч) уменьшает риск еще на 43%. Это открытие подтверждает, что не все прогулки одинаково полезны: умеренные и быстрые темпы ходьбы — залог здоровья сердца.

Что показывает исследование

В исследовании, которое охватило более 420 тысяч участников, ученые проанализировали, как скорость ходьбы влияет на частоту аритмии. По итогам 13 лет наблюдений, выяснилось, что более быстрые темпы ходьбы действительно снижали вероятность сердечных заболеваний. Это открытие особенно важно для людей, страдающих гипертонией или имеющих два и более хронических заболеваний.

Кроме того, быстрые прогулки часто стали привычкой людей с более здоровым образом жизни, что подтверждает теорию о том, что физическая активность влияет на снижение воспалений и улучшение метаболизма.

Как ходьба влияет на здоровье

Ходьба помогает сердцу не только с точки зрения метаболизма, но и за счет улучшения работы нервной системы, которая регулирует стрессовые реакции организма. Она также способствует улучшению кровообращения, снижает давление и укрепляет сердце. В итоге регулярные прогулки способны предотвратить развитие воспалений и атеросклероза.

Как начать

Если вы хотите начать ходить быстрее, не торопитесь. Лучше начните с медленного темпа и постепенно увеличивайте скорость. Особенно важно проконсультироваться с врачом, если у вас есть хронические заболевания или избыточный вес.

Это исследование подчеркивает важность регулярной физической активности. Независимо от того, где вы ходите — на беговой дорожке или на свежем воздухе — увеличение темпа может стать отличным шагом на пути к здоровому сердцу и долгой жизни.

Уточнения

Шаг — движение ногой при ходьбе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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