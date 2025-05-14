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Можно ли победить жир на животе за пару минут в день? Да, рассказываем секрет

2:35
Спорт

Если нет времени на длительные тренировки, но хочется избавиться от жира на животе и улучшить осанку, то есть отличное решение. Даже несколько минут в день могут быть достаточно для того, чтобы заметно улучшить фигуру. И это не миф! Фитнес-тренер Юрий Недашковский поделился эффективным упражнением, которое не требует больших усилий, но дает впечатляющие результаты.

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

Почему короткие тренировки — это важно

Многие считают, что для похудения нужно тренироваться часами. Однако, если вы хотите избавиться от жира на животе, для этого не всегда необходимы долгие занятия в зале. Главное — регулярность и правильное выполнение упражнений.

Упражнение для живота

Если вы хотите ускорить метаболизм, укрепить спину и улучшить гибкость позвоночника, попробуйте это простое упражнение. Оно подходит даже для самых занятых людей, ведь займет не больше 5 минут в день.

Как выполнять:

  1. Лягте на спину, соедините пятки, носки вытяните вверх.

  2. Выпрямите руки и поднимите их над головой.

  3. На выдохе подтяните колени к груди, обхватите голени руками.

  4. Поднимите таз от пола и задержитесь в таком положении на минуту.

  5. Затем, выдыхая, поднимите голову и задержитесь еще на две минуты.

  6. Опустите ноги и руки, отдохните 5-10 секунд.

  7. Повторите 5-7 подходов.

Как еще помочь себе в борьбе с лишним весом

Не забывайте, что упражнения — это лишь часть успеха. Чтобы добиться реальных результатов, стоит сочетать тренировки с правильным питанием и здоровым образом жизни. Вот несколько рекомендаций:

  • Пейте достаточно воды — она помогает ускорить обмен веществ.

  • Увлажняйте организм и следите за водным балансом, особенно если следите за калориями.

  • Добавляйте в рацион сложные углеводы, такие как фасоль, овощи, цельнозерновые продукты.

  • Ограничьте сахар, особенно в напитках. Сахаросодержащие напитки только замедляют процесс похудения.

  • Белок — ваш верный союзник. Он необходим для поддержания мышечной массы и активного метаболизма.

Регулярные короткие тренировки, такие как это упражнение, могут быть не менее эффективными, чем долгие занятия. Главное — не забывать о правильном питании и постепенно увеличивать активность. С такой комплексной программой результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ "жизнь, имущество" из лат. vita "жизнь") — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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