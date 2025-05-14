Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рубль неожиданно окреп — чего за этим ждать, впереди серьёзный поворот
Черепаха сбежала, замерзла и всё равно вернулась: история Леонардо
Заявление Авербуха о 15-летней Арзамасовой: психолог раскрыла опасную правду
Хотите легко спать всю ночь? Эти эфирные масла для сна творят чудеса
Больше никакого туалетного запаха в ванной: простое средство, которое работает
Пахнет странно, действует сильно: этот зелёный коктейль из сорняка превращает любой овощ в гиганта
Перцы, как на дрожжах: два простых ингредиента, которые дают максимальный результат
Машина жрёт бензин? Возможно, виноваты шины — но не так, как вы думаете
Нарушил или не успел? Когда завершение обгона через сплошную можно оспорить

Плохой пресс — это не только эстетика: вот почему от этого зависит ваша жизнь

3:18
Спорт

Задумывались ли вы, что избыточный вес и ожирение могут быть не только эстетической проблемой, но и серьёзной угрозой для здоровья? Это не просто неудобства в повседневной жизни или неудовлетворение своим внешним видом, но и прямая угроза для жизни и здоровья. Многие болезни, такие как ишемическая болезнь сердца и диабет, имеют тесную связь с лишним весом.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Какие болезни могут развиться из-за ожирения

Одним из самых крупных рисков является ишемическая болезнь сердца. Это заболевание возникает, когда жировые отложения сужают коронарные артерии, ограничивая приток крови к сердцу. В конечном итоге, это может привести к сердечному приступу, аритмии или сердечной недостаточности. Ожирение — один из главных факторов, способствующих его развитию.

Еще одной серьёзной угрозой является диабет второго типа. Это хроническое заболевание, которое влияет на способность организма правильно использовать инсулин, что ведет к повышению уровня сахара в крови. Диабет может вызывать усталость, проблемы с сердцем, зрением и даже повреждения нервов.

Рак — тоже не стоит в стороне. Исследования показывают, что избыточный вес вызывает более 5% всех случаев рака. У мужчин чаще всего это касается рака кишечника, почек и печени, а также самых трудно поддающихся лечению форм, таких как рак поджелудочной железы и пищевода.

Дополнительные риски ожирения

Помимо этих заболеваний, лишний вес может стать причиной таких проблем, как:

  • остеоартрит,

  • камни в желчном пузыре,

  • астма,

  • высокое артериальное давление,

  • проблемы с холестерином,

  • заболевания печени и почек,

  • апноэ во сне.

Кроме того, ожирение пагубно сказывается на психическом здоровье, снижая качество жизни и сокращая продолжительность жизни на 3-10 лет.

Как тренировки на пресс могут помочь

Один из эффективных способов борьбы с лишним весом — регулярные тренировки. Но важно помнить, что работа над прессом — это не только упражнения, но и правильное питание и здоровый образ жизни. Занятия, направленные на проработку пресса, должны быть разнообразными и включать сложные упражнения, такие как:

  1. Подъемы таза с поворотом — это упражнение отлично тренирует косые мышцы живота.

  2. Наклоны лежа к стопе — помогает укрепить верхнюю часть пресса.

  3. Повороты сидя на ягодицах — развивает и укрепляет косые мышцы.

  4. Скручивания с прижатой поясницей — помогает укрепить нижнюю часть живота.

  5. Складка — отличное упражнение для растяжки и проработки мышц живота.

  6. Подъемы таза лежа — активируют нижнюю часть пресса и помогают сжигать калории.

Рекомендации тренеров

Фитнес-блогеры и тренеры советуют делать такие упражнения 3 раза в неделю, по 15 повторений в каждом подходе. Комплексный подход в тренировках, регулярность занятий и здоровое питание — залог успеха в борьбе с лишним весом и улучшении физической формы.

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Разоблачение: 90% фитнес советов — ложь! Учёные раскрыли единственный способ роста мышц
Новости спорта
Разоблачение: 90% фитнес советов — ложь! Учёные раскрыли единственный способ роста мышц Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Последние материалы
Рубль неожиданно окреп — чего за этим ждать, впереди серьёзный поворот
Черепаха сбежала, замерзла и всё равно вернулась: история Леонардо
Заявление Авербуха о 15-летней Арзамасовой: психолог раскрыла опасную правду
Хотите легко спать всю ночь? Эти эфирные масла для сна творят чудеса
Больше никакого туалетного запаха в ванной: простое средство, которое работает
Пахнет странно, действует сильно: этот зелёный коктейль из сорняка превращает любой овощ в гиганта
Перцы, как на дрожжах: два простых ингредиента, которые дают максимальный результат
Машина жрёт бензин? Возможно, виноваты шины — но не так, как вы думаете
Нарушил или не успел? Когда завершение обгона через сплошную можно оспорить
Авербух оправдался за слова про 15-летних женщин: не было сексуального подтекста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.