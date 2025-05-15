Забудьте о бесполезных упражнениях на растяжку: поза голубя из йоги раскроет плечи и растянет спину

Одна из наиболее грациозных асан — это поза голубя из йоги. Однако ее не так просто выполнить. Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина рассказала, какой бывает поза голубя и какая от нее польза.
Фото: Own work by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Растяжка
Техника выполнения:
Из положения "Собака мордой вниз" на выдохе вынесите вперёд согнутую в колене правую ногу и поставьте на пол.
Плавно опустите таз на пол, сохраняя его в закрытом положении (обе подвздошные кости смотрят вперёд).
На вдохе поднимите корпус в вертикальное положение, а затем согните левую ногу, направляя стопу к голове.
Уводя руки назад, поочередно захватывайте руками стопу.
Фиксируйте асану на несколько дыхательных циклов.
Как упростить?
Сделать захват за голень: уведите руки назад, не поднимая их вверх.
Воспользоваться ремешком: с помощью ремешка захватить стопу.
Благодаря этой асане раскрываются тазобедренные суставы, тем самым улучшается кровообращение в малом тазу и состояние мочеполовой системы, пишет "Чемпионат".
Также асана помогает сделать позвоночник более подвижным и раскрыть плечевой пояс.
Уточнения
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.