Забудьте о бесполезных упражнениях на растяжку: поза голубя из йоги раскроет плечи и растянет спину

Одна из наиболее грациозных асан — это поза голубя из йоги. Однако ее не так просто выполнить. Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина рассказала, какой бывает поза голубя и какая от нее польза.

Фото: Own work by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Растяжка

Техника выполнения:

Из положения "Собака мордой вниз" на выдохе вынесите вперёд согнутую в колене правую ногу и поставьте на пол. Плавно опустите таз на пол, сохраняя его в закрытом положении (обе подвздошные кости смотрят вперёд). На вдохе поднимите корпус в вертикальное положение, а затем согните левую ногу, направляя стопу к голове. Уводя руки назад, поочередно захватывайте руками стопу. Фиксируйте асану на несколько дыхательных циклов.

Как упростить?

Сделать захват за голень: уведите руки назад, не поднимая их вверх. Воспользоваться ремешком: с помощью ремешка захватить стопу.

Благодаря этой асане раскрываются тазобедренные суставы, тем самым улучшается кровообращение в малом тазу и состояние мочеполовой системы, пишет "Чемпионат".

Также асана помогает сделать позвоночник более подвижным и раскрыть плечевой пояс.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

