Эта растяжка для чайников: 5 шагов, чтобы быстро и безопасно сесть в позу Лотоса

Поза "Лотоса" кажется довольно простой асаной, однако с первого раза ее трудно выполнить. Сегодня расскажем, какие пять упражнений помогут подготовить ваше тело к этой позе.
В поисках спокойствия и гармонии люди часто прибегают к йоге, практикуя разные асаны. Одной из самых известных считается поза лотоса.
Поза лотоса, или падмасана — это одна из классических медитативных асан в йоге, в которой тело неподвижно и устойчиво за счёт прочно зафиксированного положения ног.
Выполнить его довольно трудно. Прежде чем занять эту позицию, нужно подготовиться. Эта поза усиливает кровообращение в области поясницы и малого таза, что хорошо влияет не только на мышцы, суставы и связки, но и на внутренние органы этой области. При правильном выполнении поза улучшает подвижность тазобедренных суставов и лодыжек.
Если при выполнении вы испытываете боль — завершайте практику. Если дискомфорт есть, но не сильный, можете подложить под ягодицы блок или любой подходящий предмет, так вы снимите часть нагрузки и избавитесь от него.
Использование дополнительного оборудования рекомендуется новичкам. Останьтесь в этом положении одну-три минуты, дышите плавно и глубоко.
Чтобы прийти к правильной позе, нужно практиковать её регулярно, делая упор на постепенное растяжение внутренней поверхности бёдер, пишет "Чемпионат".
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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