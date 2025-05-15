Эта растяжка для чайников: 5 шагов, чтобы быстро и безопасно сесть в позу Лотоса

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Поза "Лотоса" кажется довольно простой асаной, однако с первого раза ее трудно выполнить. Сегодня расскажем, какие пять упражнений помогут подготовить ваше тело к этой позе.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Занятие по йоге

В поисках спокойствия и гармонии люди часто прибегают к йоге, практикуя разные асаны. Одной из самых известных считается поза лотоса.

Поза лотоса, или падмасана — это одна из классических медитативных асан в йоге, в которой тело неподвижно и устойчиво за счёт прочно зафиксированного положения ног.

Выполнить его довольно трудно. Прежде чем занять эту позицию, нужно подготовиться. Эта поза усиливает кровообращение в области поясницы и малого таза, что хорошо влияет не только на мышцы, суставы и связки, но и на внутренние органы этой области. При правильном выполнении поза улучшает подвижность тазобедренных суставов и лодыжек.

Эти 5 асан помогут освоить позу "лотоса":

Поза треугольника — Триконасана.

Джану Ширшасана — наклон к прямой ноге.

Поза героя — Вирасана.

Поза голубя — Адхо мукха капотасана.

Поза бабочки — Баддха конасана.

Чтобы выполнить позу лотоса:

Сядьте на коврик, вытяните ноги вперёд и выпрямите спину. Согните одну ногу в колене, колено отведите в сторону. Обхватите руками колено и стопу согнутой ноги. За счёт поворота бедра разверните ногу стопой вверх и положите ступню в складку бедра. Повторите то же самое со второй ногой. Прижмите стопы к верхней части бёдер. Прижмите колени к полу, выпрямите спину, расправьте плечи, макушкой тянитесь вверх.

Если при выполнении вы испытываете боль — завершайте практику. Если дискомфорт есть, но не сильный, можете подложить под ягодицы блок или любой подходящий предмет, так вы снимите часть нагрузки и избавитесь от него.

Использование дополнительного оборудования рекомендуется новичкам. Останьтесь в этом положении одну-три минуты, дышите плавно и глубоко.

Чтобы прийти к правильной позе, нужно практиковать её регулярно, делая упор на постепенное растяжение внутренней поверхности бёдер, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

