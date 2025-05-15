Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Убираем седину и добавляем блеска: этот тренд покоряет все парикмахерские
Конфликт брендов: Oppo потеряла шанс использовать торговую марку Reno во Франции
Не линяет, не пахнет и не пачкается — порода для тех, кто любит порядок
Гроб в багажнике и трубы через салон: история первого кондиционера
Певица Елена Темникова попала в реестр должников ФНС
Ловушка на колесах: в Корее расследуют смерть адвоката в горящей Model X
Прыщи от стресса: это не просто кожа, это сигнал о том, что что-то не так
Новые горизонты: Диана Арбенина поведала о планах на будущее материнство
Простые рецепты защиты от тли — без магазинных препаратов

Эта растяжка для чайников: 5 шагов, чтобы быстро и безопасно сесть в позу Лотоса

2:24
Спорт

Поза "Лотоса" кажется довольно простой асаной, однако с первого раза ее трудно выполнить. Сегодня расскажем, какие пять упражнений помогут подготовить ваше тело к этой позе.

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

В поисках спокойствия и гармонии люди часто прибегают к йоге, практикуя разные асаны. Одной из самых известных считается поза лотоса.

Поза лотоса, или падмасана — это одна из классических медитативных асан в йоге, в которой тело неподвижно и устойчиво за счёт прочно зафиксированного положения ног.

Выполнить его довольно трудно. Прежде чем занять эту позицию, нужно подготовиться. Эта поза усиливает кровообращение в области поясницы и малого таза, что хорошо влияет не только на мышцы, суставы и связки, но и на внутренние органы этой области. При правильном выполнении поза улучшает подвижность тазобедренных суставов и лодыжек.

Эти 5 асан помогут освоить позу "лотоса":

  • Поза треугольника — Триконасана.
  • Джану Ширшасана — наклон к прямой ноге.
  • Поза героя — Вирасана.
  • Поза голубя — Адхо мукха капотасана.
  • Поза бабочки — Баддха конасана.

Чтобы выполнить позу лотоса:

  1. Сядьте на коврик, вытяните ноги вперёд и выпрямите спину. Согните одну ногу в колене, колено отведите в сторону.
  2. Обхватите руками колено и стопу согнутой ноги. За счёт поворота бедра разверните ногу стопой вверх и положите ступню в складку бедра.
  3. Повторите то же самое со второй ногой.
  4. Прижмите стопы к верхней части бёдер.
  5. Прижмите колени к полу, выпрямите спину, расправьте плечи, макушкой тянитесь вверх.

Если при выполнении вы испытываете боль — завершайте практику. Если дискомфорт есть, но не сильный, можете подложить под ягодицы блок или любой подходящий предмет, так вы снимите часть нагрузки и избавитесь от него.

Использование дополнительного оборудования рекомендуется новичкам. Останьтесь в этом положении одну-три минуты, дышите плавно и глубоко.

Чтобы прийти к правильной позе, нужно практиковать её регулярно, делая упор на постепенное растяжение внутренней поверхности бёдер, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Наука и техника
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир
Наука и техника
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Последние материалы
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках
Умные до наглости: породы, которые дрессируют своих хозяев сами — но делают это интеллигентно
Сокровища Пенсаколы: пляжи и культура в сочетании с непревзойденным уровнем безопасности
Звезда Железного человека раскрыла, как ей удаётся всегда быть в настроении и не стрессовать
Курбан Омаров и Валерия раскрыли имя сына: библейский выбор семьи
Надежда в воздухе: почему летающий мотоцикл перспективнее автомобиля
Мигранты из Центральной Азии ищут работу в других странах: почему они покидают Россию
Садовая мебель развалилась, но появился хит: табуреты из шин, которые все хотят повторить
Терабайты в кристалле: что нашли физики в микроскопических дефектах
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.