Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сюткин об уехавшей Пугачёвой: борьба невежества с несправедливостью
Пахнет странно, а найти не можете? Вот где прячется запах в доме
Ожог роговицы вместо красоты: новое бьюти-увлечение вышло из-под контроля
Сливочное масло vs. рапсовое: неожиданный поворот в исследованиях
Лоси вернутся в Великобританию спустя 3000 лет: как это изменит экосистему страны
Тайны ночного полива: почему ваши растения будут вам благодарны
Плесень в стиралке? Этот способ сработает даже в самых запущенных случаях
Не Bentley и даже не BMW: что россияне реально берут в кредит — список лидеров
Вам не нужно быть экспертом, чтобы собрать богатый урожай смородины — попробуйте это

Забудьте о свободных трансферах: Реал может подписать Александра-Арнольда раньше

0:52
Спорт

Александр-Арнольд объявил о своем решении покинуть "Ливерпуль" в конце сезона. Официально неизвестно, где он окажется, но почти все в мире футбола знают, что это будет "Реал Мадрид".

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Сначала говорили, что он подпишет контракт с Los Blancos в июле, что соответствует норме свободных трансферов, учитывая, что контракты, включая контракт Александра-Арнольда в "Ливерпуле", заканчиваются в последний день июня.

Сейчас считают, что "Реал" надеется заполучить правого защитника из "Ливерпуля" раньше, чтобы он был доступен с начала Клубного чемпионата мира, который начинается 14 июня.

Каррагер хочет, чтобы "Реал" заплатил большую сумму, учитывая, сколько они заработают, если выиграют Клубный чемпионат мира после подписания Александра-Арнольда.

Уточнения

Трент Джон Алекса́ндер-А́рнольд (англ. Trent John Alexander-Arnold; род. 7 октября 1998, Ливерпуль, Северо-Западная Англия) — английский футболист, правый защитник и вице-капитан клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Англии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину
Недвижимость
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину Аудио 
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Домашние животные
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Последние материалы
Сюткин об уехавшей Пугачёвой: борьба невежества с несправедливостью
Пахнет странно, а найти не можете? Вот где прячется запах в доме
Ожог роговицы вместо красоты: новое бьюти-увлечение вышло из-под контроля
Сливочное масло vs. рапсовое: неожиданный поворот в исследованиях
Лоси вернутся в Великобританию спустя 3000 лет: как это изменит экосистему страны
Тайны ночного полива: почему ваши растения будут вам благодарны
Плесень в стиралке? Этот способ сработает даже в самых запущенных случаях
Не Bentley и даже не BMW: что россияне реально берут в кредит — список лидеров
Вам не нужно быть экспертом, чтобы собрать богатый урожай смородины — попробуйте это
26 этажей для свиней: как работает вертикальная ферма в Китае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.