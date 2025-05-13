Забудьте о свободных трансферах: Реал может подписать Александра-Арнольда раньше

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Александр-Арнольд объявил о своем решении покинуть "Ливерпуль" в конце сезона. Официально неизвестно, где он окажется, но почти все в мире футбола знают, что это будет "Реал Мадрид".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Сначала говорили, что он подпишет контракт с Los Blancos в июле, что соответствует норме свободных трансферов, учитывая, что контракты, включая контракт Александра-Арнольда в "Ливерпуле", заканчиваются в последний день июня.

Сейчас считают, что "Реал" надеется заполучить правого защитника из "Ливерпуля" раньше, чтобы он был доступен с начала Клубного чемпионата мира, который начинается 14 июня.

Каррагер хочет, чтобы "Реал" заплатил большую сумму, учитывая, сколько они заработают, если выиграют Клубный чемпионат мира после подписания Александра-Арнольда.

Уточнения

Трент Джон Алекса́ндер-А́рнольд (англ. Trent John Alexander-Arnold; род. 7 октября 1998, Ливерпуль, Северо-Западная Англия) — английский футболист, правый защитник и вице-капитан клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Англии.

