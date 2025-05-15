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Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий

1:20
Спорт

Назван вид спорта, который сочетает в себе физическое и психическое благополучие, не требуя изнурительных часов в спортзале или сложного оборудования.

Ходьба
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Афганская ходьба обещает не только эффективное снижение веса, но и восстановление внутреннего покоя. Она отличается простотой и эффективностью. Этот метод, иногда называемый "осознанной ходьбой", включает в себя определенные циклы дыхания для каждой серии шагов.

Цель — гармонизировать движения тела с дыханием, чтобы максимально повысить эффективность использования энергии и одновременно достичь состояния душевного спокойствия. Такой стиль ходьбы позволяет практикующим поддерживать постоянный и сбалансированный ритм.

Благодаря ритмичной последовательности дыхания происходит лучшее насыщение организма кислородом, что оптимизирует обмен веществ. Это делает ходьбу идеальным занятием не только для сжигания жира, но и для улучшения выносливости сердечно-легочной системы.

Чтобы эффективно включить афганскую ходьбу в свою повседневную жизнь, вам следует следовать простой схеме, основанной на восьмитактовом цикле. Независимо от того, идет ли речь о ровной или холмистой местности, секрет кроется в постоянном ритме.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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