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Сумасшедший поворот событий на ЧМ по хоккею: даже комментатор сдался

1:21
Спорт

На чемпионате мира по хоккею произошел невероятный поворот событий. Даже комментаторы такого не ожидали.

Хоккейная клюшка
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоккейная клюшка

Франция начала чемпионат мира с явного поражения от Латвии со счетом 1:4, и мало кто ожидал, что она приблизится к сенсационной победе над финнами. Суоми не смогли воспользоваться своим огромным преимуществом в стрельбе, и им едва не пришлось заплатить за это.

В третьем периоде французы повели со счетом 2:1 благодаря голам Кевина и Тима Бозона. Отчаявшаяся Финляндия в концовке рискнула остаться без вратаря, и когда нападающий "Маунтфилда" из Градец-Кралове Джордан Перре забил гол в пустые ворота на 57:18, доведя счет до 3:1, казалось, что все кончено.

"Франция выиграет этот матч", — вздохнул финский комментатор Антти Мякинен для Viaplay.

Но сидевший рядом с ним бывший капитан национальной сборной Юсси Йокинен предупредил его: "Пока не говорите так, мы еще можем забить два гола".

Финны продолжили игру вшестером, без вратаря, и Эли Толванен сумел сравнять счет, забив два гола. В дополнительное время благодаря его голевой передаче победу одержал фаворит Юссо Пярссинен.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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