Сумасшедший поворот событий на ЧМ по хоккею: даже комментатор сдался

На чемпионате мира по хоккею произошел невероятный поворот событий. Даже комментаторы такого не ожидали.
Франция начала чемпионат мира с явного поражения от Латвии со счетом 1:4, и мало кто ожидал, что она приблизится к сенсационной победе над финнами. Суоми не смогли воспользоваться своим огромным преимуществом в стрельбе, и им едва не пришлось заплатить за это.
В третьем периоде французы повели со счетом 2:1 благодаря голам Кевина и Тима Бозона. Отчаявшаяся Финляндия в концовке рискнула остаться без вратаря, и когда нападающий "Маунтфилда" из Градец-Кралове Джордан Перре забил гол в пустые ворота на 57:18, доведя счет до 3:1, казалось, что все кончено.
"Франция выиграет этот матч", — вздохнул финский комментатор Антти Мякинен для Viaplay.
Но сидевший рядом с ним бывший капитан национальной сборной Юсси Йокинен предупредил его: "Пока не говорите так, мы еще можем забить два гола".
Финны продолжили игру вшестером, без вратаря, и Эли Толванен сумел сравнять счет, забив два гола. В дополнительное время благодаря его голевой передаче победу одержал фаворит Юссо Пярссинен.
Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.
Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.