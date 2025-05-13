Еще один рекорд Гретцки: Овечкин приближается к новому великому достижению

Российский хоккеист Александр Овечкин близок ещё к одному рекорду Уэйна Гретцки.

Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

Форварду удалось забросить 974-ю шайбу за карьеру в НХЛ, с учётом плей-офф. Это случилось, когда он поразил ворота "Каролины" в четвёртом матче серии.

Ови за регулярные чемпионаты забил уже 897 голов, и ему не хватает 43 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (1016) по голам за историю НХЛ, с учётом плей-офф, пишет argumenti. ru.

Отметим, что "Каролина" — команда с сильной обороной. И она ведёт в серии уже со счётом 3-1.

Ещё одна победа "Харрикейнз", и Овечкин завершит этот сезон, в котором он побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Тогда же он отправится в Москву к семье.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

