Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исинбаева задолжала государству: чемпионка второй год не платит за коммуналку и вот почему
Теплокровные гиганты: динозавры ближе к воробьям, чем к крокодилам
Врачи советуют: три фактора, которые могут стать защитой от рака головы и шеи
Это упражнение сжигает жир быстрее бега — и стоит всего 200 рублей
Гриль по-быстрому: сосиски, которые не испортят пикник
Когда сзади дышат в спину: как законно дать понять, что дистанция важна
Почему ваша стиральная машина сломается через 5 лет — и как этого избежать
Туристы проскочили мимо — и слава богу: здесь осталась настоящая Италия
Бессонница отступает: цветок, который убаюкивает лучше таблеток

Еще один рекорд Гретцки: Овечкин приближается к новому великому достижению

Спорт

Российский хоккеист Александр Овечкин близок ещё к одному рекорду Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

Форварду удалось забросить 974-ю шайбу за карьеру в НХЛ, с учётом плей-офф. Это случилось, когда он поразил ворота "Каролины" в четвёртом матче серии.

Ови за регулярные чемпионаты забил уже 897 голов, и ему не хватает 43 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (1016) по голам за историю НХЛ, с учётом плей-офф, пишет argumenti. ru.

Отметим, что "Каролина" — команда с сильной обороной. И она ведёт в серии уже со счётом 3-1.

Ещё одна победа "Харрикейнз", и Овечкин завершит этот сезон, в котором он побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Тогда же он отправится в Москву к семье.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Туризм
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий Аудио 
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину
Недвижимость
Ванна или душ: на чём прогадали те, кто выбрал кабину Аудио 
Что случится с машиной, если смешать 92-й и 95-й бензин
Авто
Что случится с машиной, если смешать 92-й и 95-й бензин Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Последние материалы
Гриль по-быстрому: сосиски, которые не испортят пикник
Когда сзади дышат в спину: как законно дать понять, что дистанция важна
Почему ваша стиральная машина сломается через 5 лет — и как этого избежать
Туристы проскочили мимо — и слава богу: здесь осталась настоящая Италия
Бессонница отступает: цветок, который убаюкивает лучше таблеток
Вот что хотят изменить в сторублёвке — и почему это важно каждому
Летающий тигр из Новой Зеландии: история самого грозного орла
Звёздное прикрытие Урана: шанс изучить атмосферу планеты
Жерар Депардье обжалует приговор по делу о сексуальном насилии
Одомашнивание против природы: чем платят кошки и собаки за внешний вид
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.