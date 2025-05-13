ХК Омские крылья начнёт тренировать иностранный тренер: подписан двухлетний контракт

Главным тренером хоккейного клуба "Омские крылья" стал канадец Луи Робитайл. Контракт с ним подписан на два года.
Генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин отметил, что с момента создания "Омских крыльев" команда ни разу не показала достойный результат. Именно поэтому клуб начнет тренировать иностранный специалист.
По словам Сопина, Луи Робитайл — опытный тренер, умеющий развивать молодежь. Ранее специалист работал и с клубными юниорскими командами Канады, и с юниорской и молодежной сборными.
Кроме того, он близок с Ги Буше. Также Алексей Сопин сообщил, что у "Омских крыльев" поменяется весь тренерский штаб, сообщает gorod55. ru.
Ги Буше́ (фр. Guy Boucher; род. 3 августа 1971, Нотр-Дам-дю-Лак, Квебек, Канада) — канадский хоккейный тренер.
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