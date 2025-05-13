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ХК Омские крылья начнёт тренировать иностранный тренер: подписан двухлетний контракт

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Спорт

Главным тренером хоккейного клуба "Омские крылья" стал канадец Луи Робитайл. Контракт с ним подписан на два года.

Матч "Авангард" - "Металлург"
Фото: hawk.ru by Дмитрий Лошкарёв
Матч "Авангард" - "Металлург"

Генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин отметил, что с момента создания "Омских крыльев" команда ни разу не показала достойный результат. Именно поэтому клуб начнет тренировать иностранный специалист.

По словам Сопина, Луи Робитайл — опытный тренер, умеющий развивать молодежь. Ранее специалист работал и с клубными юниорскими командами Канады, и с юниорской и молодежной сборными.

Кроме того, он близок с Ги Буше. Также Алексей Сопин сообщил, что у "Омских крыльев" поменяется весь тренерский штаб, сообщает gorod55. ru.

Уточнения

Ги Буше́ (фр. Guy Boucher; род. 3 августа 1971, Нотр-Дам-дю-Лак, Квебек, Канада) — канадский хоккейный тренер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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