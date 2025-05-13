Исинбаева задолжала государству: чемпионка второй год не платит за коммуналку и вот почему

Российская легкоатлетка Елена Исинбаева уже второй год не оплачивает услуги ЖКХ в своих квартирах в столице после того, как переехала заграницу. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Eckhard Pecher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Елена Исинбаева

Долги накопились за жилье на Русаковской улице - 336 тысяч рублей, и в ЖК «Акватория» — 65 тысяч. Кроме того, у чемпионки есть долг перед ФНС, который составляет около 1,67 миллиона рублей.

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию: «Возможно, надо было Исинбаевой просто попросить кого-то из родственников в России этим заняться, у нее самой ведь не факт, что наши приложения работают в других странах».

Уточнения

Еле́на Гаджи́евна Исинба́ева (род. 3 июня 1982[…], Волгоград) — российская прыгунья с шестом. Двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года.

