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Качаем грудь правильно: 3 упражнения, которые заменят тонну железа в зале

3:11
Спорт

При выборе упражнений для тренировки грудных мышц многие предпочитают традиционные движения, такие как жим штанги узким хватом, жим гантелей на наклонной скамье или шестигранный жим. Однако такие упражнения могут не полностью соответствовать вашим целям. Правильный выбор упражнений критически важен для достижения максимального мышечного роста и эффективного использования времени.

Тренировка мужчины
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка мужчины

Эбенезер Сэмюэль, фитнес-директор журнала Men's Health, проанализировал множество тренировочных программ и пришел к выводу, что многие из них основаны на неэффективных методиках. Он предложил более действенные альтернативы для развития грудных мышц, подчеркивая важность упражнений, которые эффективно стимулируют целевые мышцы.

Лучшие упражнения для груди

Среди предложенных Сэмюэлем упражнений можно выделить три основных: разведение рук в кроссовере, жим гантелей и резиновой ленты лежа, а также жим штанги на наклонной скамье. Каждое из этих упражнений обеспечивает широкий диапазон движений, что способствует эффективному сокращению мышц и их росту, утверждает lance.com.br.

Например, разведение рук в кроссовере отлично раскрывает грудную клетку, чего невозможно достичь при молитвенном жиме из-за его ограниченного движения. Жим гантелей и резиновых лент на горизонтальной скамье сочетает силу и гибкость, а жим штанги на наклонной скамье позволяет сосредоточиться на одной стороне тела, обеспечивая сбалансированную проработку.

Почему стоит избегать некоторых классических упражнений?

Классический молитвенный жим, несмотря на популярность, имеет ограниченный диапазон движений. В этом упражнении больше работают руки, чем грудь, что снижает его эффективность для стимуляции мышечного роста. Избегайте движений, которые не обеспечивают достаточного приведения и амплитуды, так как они не способствуют формированию четкого рельефа грудной клетки.

Для оценки эффективности упражнения важно учитывать его способность стимулировать приведение и амплитуду движений. Упражнения, которые не соответствуют этим критериям, могут быть менее эффективными или даже вредными для ваших целей.

Как составить эффективную программу тренировок для груди?

Для создания эффективной программы тренировок важно включать упражнения, которые предоставляют широкий диапазон движений и эффективно стимулируют мышцы груди. Разнообразие упражнений помогает избежать адаптации мышц и способствует их дальнейшему росту.

  • Включите разведение рук в кроссовере для максимального раскрытия грудной клетки.
  • Используйте жим гантелей и резиновых лент для сочетания силы и гибкости.
  • Добавьте жим штанги на наклонной скамье для равномерной проработки обеих сторон тела.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете разработать программу тренировок, которая эффективно способствует развитию и росту ваших грудных мышц.

Уточнения

Больша́я грудна́я мы́шца (лат. musculus pectoralis major) — крупная поверхностная мышца веерообразной формы, расположенная на передней поверхности груди. 

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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