Это упражнение сжигает жир быстрее бега — и стоит всего 200 рублей

Хочешь сбросить вес, но не готова часами бегать по парку? Тогда у нас для тебя отличная новость: есть упражнение, которое сжигает вдвое больше калорий, чем обычный бег. И всё, что тебе для этого нужно, — простая скакалка.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

Почему именно скакалка

Многие считают бег самым доступным способом привести себя в форму. Это правда: кроссовки надел — и вперёд. Но вот что удивительно — прыжки со скакалкой дают гораздо больший эффект за то же время.

10 минут активной прыжки — и ты потратишь в два раза больше калорий, чем при беге трусцой. А при этом:

подключаются ягодицы, бедра, пресс и даже руки;

усиливается работа сердечно-сосудистой системы;

улучшается координация и вестибулярный аппарат.

Сколько нужно прыгать, чтобы увидеть результат

Если ты будешь уделять скакалке всего 10 минут в день, через 3-4 недели уже заметишь:

подтянутый живот,

стройные бёдра,

улучшение выносливости и общего самочувствия.

А нужно ли много тратиться

Нет! Обычную скакалку можно найти за 200-300 рублей, а места для тренировки — хоть на балконе, хоть во дворе — нужно совсем немного. Главное — прыгать регулярно и по возможности на амортизирующем покрытии (например, на коврике или траве).

Так что если бег тебе наскучил или кажется слишком утомительным — попробуй простое, но мощное упражнение, которое точно приведёт тебя к цели. И без абонемента в зал!

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей.

