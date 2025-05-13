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Это упражнение сжигает жир быстрее бега — и стоит всего 200 рублей

Спорт

Хочешь сбросить вес, но не готова часами бегать по парку? Тогда у нас для тебя отличная новость: есть упражнение, которое сжигает вдвое больше калорий, чем обычный бег. И всё, что тебе для этого нужно, — простая скакалка.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Почему именно скакалка

Многие считают бег самым доступным способом привести себя в форму. Это правда: кроссовки надел — и вперёд. Но вот что удивительно — прыжки со скакалкой дают гораздо больший эффект за то же время.

10 минут активной прыжки — и ты потратишь в два раза больше калорий, чем при беге трусцой. А при этом:

  • подключаются ягодицы, бедра, пресс и даже руки;

  • усиливается работа сердечно-сосудистой системы;

  • улучшается координация и вестибулярный аппарат.

Сколько нужно прыгать, чтобы увидеть результат

Если ты будешь уделять скакалке всего 10 минут в день, через 3-4 недели уже заметишь:

  • подтянутый живот,

  • стройные бёдра,

  • улучшение выносливости и общего самочувствия.

А нужно ли много тратиться

Нет! Обычную скакалку можно найти за 200-300 рублей, а места для тренировки — хоть на балконе, хоть во дворе — нужно совсем немного. Главное — прыгать регулярно и по возможности на амортизирующем покрытии (например, на коврике или траве).

Так что если бег тебе наскучил или кажется слишком утомительным — попробуй простое, но мощное упражнение, которое точно приведёт тебя к цели. И без абонемента в зал!

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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