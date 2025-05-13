Без фитнеса и диет: как подтянуть колени, сидя дома

1:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Колени часто выдают возраст даже раньше лица — особенно если в прошлом был лишний вес. Эта зона накапливает жир в так называемых "ловушках", избавиться от которых можно только регулярными упражнениями. Но хорошие новости: есть простое движение, которое не требует ни тренажёров, ни абонемента, а бонусом укрепляет ягодицы.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в купальнике

Почему жир скапливается над коленями

В этой области замедлен кровоток, и организм "забывает" тратить там запасы. Поэтому даже стройные ноги могут портить нависающие складки. Ускорить обмен и подтянуть кожу поможет умеренная кардионагрузка — например, быстрая ходьба или бег трусцой. Но для прицельного результата нужно локально включать мышцы бёдер и ягодиц.

Упражнение на стройные колени и упругие ягодицы

Встань на четвереньки, подложи под колени что-нибудь мягкое. Согни правую ногу под углом 90°, пяткой тянись вверх. Подними ногу как можно выше — и опусти обратно в угол. Повтори 20 раз, затем задержи ногу в верхней точке на 30 секунд. Выполни то же самое для левой ноги. При желании — сделай второй круг.

Хочешь усложнить

Есть вариант для проработки боковых мышц бёдер: поднимай согнутую ногу в сторону, до уровня корпуса. Повтори 20 раз, затем задержись в верхнем положении. Упражнение прокачает отводящие мышцы, сделает линию ног стройнее, а походку — легче.

Добавь это движение к привычной зарядке или выполняй во время сериала — и уже через 3-4 недели заметишь, что колени стали аккуратнее, а ягодицы подтянулись.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



