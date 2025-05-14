Не работает ни одно упражнение на бёдра? Значит, вы не знали про это упражнение

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Вы можете быть дисциплинированы, ходить на пробежки, делать выпады и приседания — а эта зона всё равно остается мягкой. Многие женщины раз за разом сталкиваются с этим разочарованием, глядя в зеркало: тело в целом подтянуто, а внутренняя часть бедра — нет.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Фитнес тренировка

Проблема кроется в том, что большинство классических упражнений попросту обходят стороной приводящие мышцы бедра. Даже если тренировки регулярные, именно эта группа мышц остаётся "незамеченной", а значит, и не вовлекается в работу в полной мере.

Это всего лишь резинка, но результат — как от персонального тренера

Мини-лента — это эластичная кольцевая резинка, надевающаяся на ноги или руки для увеличения нагрузки в упражнениях с собственным весом. Она занимает минимум места и подходит для домашнего использования.

В случае работы с внутренней поверхностью бедра ленту обычно размещают чуть выше колен. Такая позиция заставляет мышцы быть активными на всём протяжении движения — от начала до конца. Без пауз, без "ленивых" фаз, без обмана.

Три упражнения, которые включат внутреннюю часть бедра в работу

Приседания в позиции плие с лентой — ноги расставлены широко, носки развернуты наружу. Напряжение создаётся с первых секунд, и внутренняя часть бедра включается сразу.

Ягодичный мост с разведением коленей — в верхней точке движения вы слегка разводите колени в стороны, преодолевая сопротивление ленты. Это усиливает вовлечённость мышц в работу.

Подъёмы ноги в положении лёжа на боку — резинка добавляет нагрузку в таком, казалось бы, простом упражнении, и вы буквально чувствуете, как работают приводящие мышцы.

Уже через пару тренировок становится понятно: даже если вы давно выполняли эти упражнения, добавление ленты — это совершенно новый уровень.

Сколько раз в неделю нужно тренироваться, чтобы увидеть результат

Трёх коротких тренировок по 10-15 минут в неделю вполне достаточно, чтобы запустить процесс. Главное — регулярность.

Для начала подойдёт мини-лента со средним сопротивлением. Если сразу взять слишком жёсткую, техника может пострадать. Слишком лёгкая — наоборот, не даст нужной активации. Постепенно, по мере укрепления мышц, нагрузку можно увеличивать.

Уточнения

Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

