Сжигает ли жир и меняет ли фигуру: правда о 10 000 шагах в день

2:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

"10 000 шагов — и будет тебе счастье!" — с экранов, приложений и трекеров это звучит как заклинание. Но действительно ли есть волшебная сила в этих цифрах? И кому они вообще нужны?

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountaineering_Man_Trail_Path_Mountains.jpg by Hermann Альпинистская тропа

Начнём с неожиданного факта: цифра 10 000 шагов родилась не в лаборатории, а… в японской рекламе шагомера 60-х годов. Удачный маркетинг оказался настолько заразительным, что стал нормой. Впрочем, вреда в этом мало — ходьба действительно полезна. Но не стоит думать, что каждый человек обязан ежедневно мерить улицы километрами.

Для тех, кто привык к сидячему образу жизни, даже 5 000 шагов — уже достижение. А кто и так весь день в движении, тот 10 000 и не заметит. Главное не цифра, а регулярность: чем больше движения — тем лучше себя чувствуешь.

Кстати, 10 000 шагов в бодром темпе могут сжечь 300-400 калорий. Звучит внушительно? Возможно. Но только при одном условии: если не компенсировать это пирожками и лате.

Ходить полезно для сердца, суставов и даже настроения. А ещё это реальная возможность отвлечься, подышать и побыть наедине с собой. Просто иди: на работу, с собакой, в парк или мимо лифта по лестнице.

Личный опыт тоже говорит сам за себя. Одна женщина, совмещающая карьеру и материнство, начала ходить по 10-15 км в день. Результат — минус 7 кг за 4 месяца, никакого сахара, ощущение энергии и ни одной простуды за зиму. Всё благодаря шагам, дисциплине и выбору в пользу себя.

Так что, идти или не идти — не вопрос. Главное, делать это для себя и в удовольствие. Шаги не волшебство. Но они точно могут стать первым шагом к переменам.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



