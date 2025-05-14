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Тренировки только по выходным? Вот почему это работает

2:10
Спорт

"Weekend warrior" — звучит как комплимент, но на самом деле это слегка ироничное прозвище тех, кто из-за плотного графика может заниматься спортом только по выходам. В будни — офис, домашние дела, пробки, усталость. А в субботу — пробежка, в воскресенье — теннис. Казалось бы, такой режим — сомнительная польза и высокий риск травм. Но последние исследования говорят: все не так однозначно.

Фитнес-тренер Карина Ходова
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Фитнес-тренер Карина Ходова

Что говорят исследования

ВОЗ рекомендует минимум 150 минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю. В идеале — растянуть это удовольствие на 4-5 дней. Но если будни не оставляют шансов, выручают выходные.

По данным масштабного британского исследования, даже если заниматься только дважды в неделю, эффект будет: риск инфарктов, сердечной недостаточности и инсульта снижается почти так же, как у тех, кто тренируется равномерно. Более того, вероятность травм у "воинов" оказалась не выше, чем у "будничных" спортсменов.

42% тренируются только в выходные

Да, почти половина людей по всему миру выбирает именно такую схему. И это нормально. Чувство вины — прочь. Главное — не перегибать палку: не стоит упахиваться до потери пульса, компенсируя будни одним марафоном на выходных.

Несколько простых правил для "уикенд-фитнеса"

  • Планируй разумно: силовая в субботу — кардио или растяжка в воскресенье.

  • Разминка и заминка - не роскошь, а необходимость.

  • Правильное питание и вода дадут телу энергию и помогут восстановиться.

  • Одежда и обувь должны быть удобными, даже если ты тренируешься всего пару раз в неделю.

  • Прислушивайся к себе: боль и усталость — сигнал сбавить темп.

  • И главное — не ругай себя. Ты уже молодец, что не забросила спорт.

Фитнес — не про героизм, а про регулярность. Даже два дня в неделю — это вклад в здоровье, который точно окупится.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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