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Разоблачение: 90% фитнес советов — ложь! Учёные раскрыли единственный способ роста мышц

1:13
Спорт

Все хотят узнать секрет быстрого набора мышечной массы. Соцсети переполнены "революционными" методиками — от тренировок на босу-болле до суперсетов с эспандерами. Но эксперты единогласны: настоящий рост начинается с понимания основ.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Как работает мышечный рост?

Основатель лондонского клуба Q Health Гарри Кокс объясняет, что гипертрофия (рост мышц) запускается микроразрывами волокон во время тренировок. Тело восстанавливает повреждения, делая мышцы больше и сильнее.

3 ключевых принципа:

  1. Прогрессивная нагрузка — постепенное увеличение веса 
  2. Оптимальный объем — 10-15 рабочих подходов на группу мышц в неделю
  3. Тренировки до "отказа" — 1-3 последних повторения через силу

Питание: мифы и реальность

Кокс развенчивает миф о необходимости сверхвысоких доз белка:

Достаточно 1.6-2.2 г на кг веса

Углеводы — топливо для тренировок

Жиры важны для гормонального баланса

Важно! Избыток калорий (даже белковых) приводит к набору жира, пишет GQ.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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