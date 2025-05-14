Разоблачение: 90% фитнес советов — ложь! Учёные раскрыли единственный способ роста мышц

Все хотят узнать секрет быстрого набора мышечной массы. Соцсети переполнены "революционными" методиками — от тренировок на босу-болле до суперсетов с эспандерами. Но эксперты единогласны: настоящий рост начинается с понимания основ.
Основатель лондонского клуба Q Health Гарри Кокс объясняет, что гипертрофия (рост мышц) запускается микроразрывами волокон во время тренировок. Тело восстанавливает повреждения, делая мышцы больше и сильнее.
3 ключевых принципа:
Кокс развенчивает миф о необходимости сверхвысоких доз белка:
Достаточно 1.6-2.2 г на кг веса
Углеводы — топливо для тренировок
Жиры важны для гормонального баланса
Важно! Избыток калорий (даже белковых) приводит к набору жира, пишет GQ.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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