Разоблачение: 90% фитнес советов — ложь! Учёные раскрыли единственный способ роста мышц

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Все хотят узнать секрет быстрого набора мышечной массы. Соцсети переполнены "революционными" методиками — от тренировок на босу-болле до суперсетов с эспандерами. Но эксперты единогласны: настоящий рост начинается с понимания основ.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Как работает мышечный рост?

Основатель лондонского клуба Q Health Гарри Кокс объясняет, что гипертрофия (рост мышц) запускается микроразрывами волокон во время тренировок. Тело восстанавливает повреждения, делая мышцы больше и сильнее.

3 ключевых принципа:

Прогрессивная нагрузка — постепенное увеличение веса Оптимальный объем — 10-15 рабочих подходов на группу мышц в неделю Тренировки до "отказа" — 1-3 последних повторения через силу

Питание: мифы и реальность

Кокс развенчивает миф о необходимости сверхвысоких доз белка:

Достаточно 1.6-2.2 г на кг веса

Углеводы — топливо для тренировок

Жиры важны для гормонального баланса

Важно! Избыток калорий (даже белковых) приводит к набору жира, пишет GQ.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

