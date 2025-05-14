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Лень — не помеха: чем заняться, чтобы похудеть, не выходя из дома

Спорт

Твое тело работает 24/7, и да, даже когда ты сидишь, листаешь ленту или спишь — оно продолжает расходовать энергию. Удивительно, но факт: многие повседневные действия помогают сбрасывать калории, даже если ты и не собиралась худеть. Вот бы каждый понедельник начинался с этой мысли, а не с угрызений совести за пропущенную тренировку.

утренняя зарядка
Фото: freepik
утренняя зарядка

Сон: отдых, который работает на тебя

Час лишнего сна — минус 60 ккал. Не бог весть что, но приятно. Конечно, это не повод заедать ночь профитролями, надеясь проснуться стройнее. Но как дополнительный бонус — почему бы и нет?

Зарядка: лёгкий старт с максимальной пользой

Нехитрая утренняя зарядка может избавить от 300 ккал в час. Правда, придётся выбирать: спать подольше или проснуться ради калорийной экономии? Тут уж кому что важнее.

Укладка волос: красота требует калорий

Надоело каждое утро бороться с феном и щёткой? Вот тебе мотивация — минус 140 ккал за час возни с волосами. Кто сказал, что утренний ритуал бесполезен?

Клавиатура как тренажёр

Сидишь, печатаешь, не шевелишься? А на деле — тратишь около 140 ккал за час набора текста. А заодно ещё 60 ккал просто на сидение. Рабочий день — и минус пара пирожков.

Чтение вслух: польза не только для ума

Один час чтения вслух сожжёт 90 ккал. Хочешь веселья — читай по ролям. Худеть с артистизмом — новая эстетика.

Прогулка с хвостатым фитнес-тренером

Прогулка с питомцем — это не просто "вышел, вернулся". Даже самый вялый маршрут унесёт 240 ккал, а если по пути случится мини-драма — потеряешь ещё больше.

Танцы: энергия под музыку

Танцуешь час — сжигаешь от 240 до 400 ккал. Чем ритмичнее, тем лучше. Отличная альтернатива спортзалу с гораздо веселее атмосферой.

Шопинг: покупай и худей

Пробежка по магазинам тратит около 200 ккал в час. Главное — не съесть потом торт "в честь успешной покупки".

Уборка: фитнес без абонемента

Пылесосишь — минус 160 ккал. Можешь добавить танец — и калории испарятся ещё быстрее. Даже мытьё посуды — это минус 65 ккал в час.

Лестница: твой бесплатный тренажёр

Лифт не работает? Отлично! Подъём по лестнице сожжёт до 1400 ккал в час. Даже третий этаж — уже шанс немного подкачаться.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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