Хватит бегать: эти 6 кардио-упражнений помогут сжигать жир без изнуряющих пробежек

Кардио не обязано быть скучным или тяжёлым. Если слово "бег" вызывает зевоту или боль в коленях — не беда. Есть кардио-упражнения, которые можно делать дома, без оборудования и без стресса для суставов. Они поднимают пульс, прокачивают всё тело и помогают худеть — с удовольствием.
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Пробежка
6 простых кардио-упражнений, которые действительно работают
Шаг в сторону + подъём колена
Активирует мышцы ног, рук и пресса, улучшает баланс.
Как делать: шаг вправо — руки вверх, затем подтяните левое колено к груди и опустите руки. Повторите в ритме.
Сколько: 16-18 раз на каждую сторону.
Мах ногой с касанием руки
Работает на гибкость, пресс, ягодицы и пульс.
Как делать: стоя прямо, поднимите ногу вперёд и коснитесь её противоположной рукой. Чередуйте стороны.
Сколько: 18-20 повторений в сумме.
Наклон колено-локоть вбок
Фокус на талию, осанку и координацию.
Как делать: стоя, подтягивайте колено к одноимённому локтю, скручивая корпус.
Сколько: 16-18 повторов сначала на одну сторону, затем на другую.
Шаг в сторону + "бабочка" руками
Кардио + грудные и плечи.
Как делать: шаг вправо, одновременно разводите руки в стороны на уровне плеч. Вернитесь. Повторите на другую сторону.
Сколько: 18-20 шагов в сумме.
Бокс в полуприседе
Заменяет ударную тренировку: работает всё тело.
Как делать: полуприсед, живот в напряжении, поочерёдные удары руками вперёд.
Сколько: 35-40 ударов.
Скручивание колено-локоть в сторону
Отлично прорабатывает косые мышцы живота.
Как делать: рука вверх, другая на боку. Подтяните локоть к противоположному колену.
Сколько: 16-18 повторений на каждую сторону.
Как использовать
Делайте упражнения подряд или в круг — по 2-3 круга.
Используйте как утреннюю зарядку или мини-тренировку в обед.
Добавьте музыку — и тренировка станет ещё легче.
Главное: двигайтесь с удовольствием
Кардио — это не обязательно пробежка по дождю или нудный орбитрек. Эти упражнения включают всё тело, не перегружают суставы и действительно работают. Главное — регулярность и ритм. Тело отблагодарит вас энергией, тонусом и лёгкостью.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.