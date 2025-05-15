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Хватит бегать: эти 6 кардио-упражнений помогут сжигать жир без изнуряющих пробежек

2:37
Спорт

Кардио не обязано быть скучным или тяжёлым. Если слово "бег" вызывает зевоту или боль в коленях — не беда. Есть кардио-упражнения, которые можно делать дома, без оборудования и без стресса для суставов. Они поднимают пульс, прокачивают всё тело и помогают худеть — с удовольствием.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

6 простых кардио-упражнений, которые действительно работают

Шаг в сторону + подъём колена

Активирует мышцы ног, рук и пресса, улучшает баланс.

  • Как делать: шаг вправо — руки вверх, затем подтяните левое колено к груди и опустите руки. Повторите в ритме.
  • Сколько: 16-18 раз на каждую сторону.

Мах ногой с касанием руки

Работает на гибкость, пресс, ягодицы и пульс.

  • Как делать: стоя прямо, поднимите ногу вперёд и коснитесь её противоположной рукой. Чередуйте стороны.
  • Сколько: 18-20 повторений в сумме.

Наклон колено-локоть вбок

Фокус на талию, осанку и координацию.

  • Как делать: стоя, подтягивайте колено к одноимённому локтю, скручивая корпус.
  • Сколько: 16-18 повторов сначала на одну сторону, затем на другую.

Шаг в сторону + "бабочка" руками

Кардио + грудные и плечи.

  • Как делать: шаг вправо, одновременно разводите руки в стороны на уровне плеч. Вернитесь. Повторите на другую сторону.
  • Сколько: 18-20 шагов в сумме.

Бокс в полуприседе

Заменяет ударную тренировку: работает всё тело.

  • Как делать: полуприсед, живот в напряжении, поочерёдные удары руками вперёд.
  • Сколько: 35-40 ударов.

Скручивание колено-локоть в сторону

Отлично прорабатывает косые мышцы живота.

  • Как делать: рука вверх, другая на боку. Подтяните локоть к противоположному колену.
  • Сколько: 16-18 повторений на каждую сторону.

Как использовать

  • Делайте упражнения подряд или в круг — по 2-3 круга.
  • Используйте как утреннюю зарядку или мини-тренировку в обед.
  • Добавьте музыку — и тренировка станет ещё легче.

Главное: двигайтесь с удовольствием

Кардио — это не обязательно пробежка по дождю или нудный орбитрек. Эти упражнения включают всё тело, не перегружают суставы и действительно работают. Главное — регулярность и ритм. Тело отблагодарит вас энергией, тонусом и лёгкостью.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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