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Пресс за 7 минут и вода литрами: фитнес-тренды, от которых у врачей дергается глаз

3:17
Спорт

Если звучит слишком красиво, чтобы быть правдой — скорее всего, так и есть. Некоторые модные советы из TikTok и Instagram, обещающие быстрое похудение, пресс за неделю и идеальные ноги к отпуску, могут не только не помочь, но и серьёзно навредить. Вот шесть трендов, от которых профи хватаются за голову.

Тренировка на улице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка на улице

Упражнения для локального жиросжигания

Прокачать зону "галифе", убрать животик или сделать просвет между бёдрами — идея, которая звучит просто и заманчиво. Но локальное жиросжигание — это миф. Тело худеет комплексно, а не по команде. Перегрузка одной зоны — путь к выгоранию и пищевым нарушениям, а не к стройности.

  • Что делать вместо: тренируйте всё тело, комбинируйте кардио и силовые, высыпайтесь и следите за питанием.

Видео — что я ем за день

Кажется, это безобидный контент. Но на деле — ловушка. Автор может есть 1200 ккал и "светиться" энергией, но это не значит, что вам подойдёт то же. Такие видео часто провоцируют РПП и дают искажённую картину нормы.

  • Что делать вместо: ориентируйтесь на свои потребности. Ваша еда — не повод для сравнения, а топливо для тела.

Тренировки строго по пульсу

Зоны ЧСС — полезный ориентир, но не догма. Умные часы не учитывают усталость, стресс, недосып или гормональные циклы. Иногда тренировка с чуть сбившимся пульсом всё равно может быть полезной.

  • Что делать вместо: учитесь чувствовать нагрузку. Если дыхание учащается, но вы можете говорить — вы в зоне комфорта. Перебираете ногами, но сердце "в ушах" — перегруз.

Зависимость от цифр и трекеров

Количество шагов, калорий, темпа и времени — всё это может мотивировать. Но когда гаджет начинает диктовать, как вам себя чувствовать, пора на паузу.

  • Что делать вместо: используйте статистику как инструмент, а не как судью. Слушайте тело, а не только экран.

Фото до и после

Изменения могут вдохновлять. Но за каждым "после" стоит генетика, фильтры, поза, свет, гормональный фон и десятки других факторов. И даже при одинаковом весе два тела выглядят по-разному.

  • Что делать вместо: фокусируйтесь не на фото, а на силе, выносливости и том, как вы себя ощущаете.

Челленджи на износ

75 дней без пропусков, два тренинга в день, идеальная еда и четыре литра воды. Такие марафоны звучат жёстко — и они действительно опасны. Особенно для новичков. Перетрен, усталость и полное выгорание обеспечены.

  • Что делать вместо: стройте привычку, а не культ. Занятие, которое нравится, и отдых — залог того, что вы не бросите.

Главное: фильтруйте советы

Не всё, что популярно — полезно. Лучше медленно, но стабильно. Ваша цель — не соответствовать тренду, а заботиться о себе. Настоящий результат — это не "тело за 10 дней", а тот ритм, который можно выдерживать годами.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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